Как в Днепре работает общественный транспорт 24 апреля

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»:
https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Также по городу работает 92 автобусных маршрута. В общей сложности курсирует 715 автобусов (из них 114- большой вместимости).
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