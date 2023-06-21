Как в Днепре работает общественный транспорт 21 июня

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 710 автобусов (из них 113 — большой вместимости).
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