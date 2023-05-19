Как в Днепре работает общественный транспорт 19 мая

Сегодня, 19 мая, в Днепре трамваи и тро.ллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 709 автобусов (из них 116 — большой вместимости).

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