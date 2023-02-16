Как в Днепре работает общественный транспорт 16 февраля: официальная информация

Работают троллейбусные маршруты: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, кольцо «А», кольцо « Б». Всего 100 единиц подвижного состава.
Трамвайные: №1, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Всего 106 единиц подвижного состава. В общем на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения городского электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad. Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.
Также по городу работает 90 автобусных маршрутов. В общей сложности курсирует 734 автобуса (из них 146 – большой вместимости).
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