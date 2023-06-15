Как в Днепре работает общественный транспорт 15 июня

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»:
https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 710 автобусов (из них 118 — большой вместимости).
Читайте также:
Автор:
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 15…
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК…
Россия сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и…
Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Есть попадания.…
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 15 июня, составили 580 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 217910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня, 15 июня, будет прекращена подача электроэнергии по нескольким адресам.
Россия сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях - за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений.
Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Есть попадания. Ранение получил 38-летний мужчина.
Защищая Украину, погиб 36-летний Иван Назарек из Каменского.
В пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС районах открыли инфекционные хабы, которые обеспечены быстрыми тестами для диагностики холеры. Обратиться могут пациенты с инфекционными болезнями.
Захватите с собой зонт!
Заканчивается 476-й день яростного противостояния украинцев российской военной агрессии.
14 июня в 11:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что неподалеку села Железнодорожное Петропавловской поселковой территориальной общины Синельниковского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Соблюдение информационной тишины важно для работы ВСУ. Разглашение передвижений военных или преждевременная информация об освобождении населенных пунктов мешает бойцам задержаться на позициях.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!