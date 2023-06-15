Как в Днепре работает общественный транспорт 15 июня

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 710 автобусов (из них 118 — большой вместимости).

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Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»:

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Сегодня, 15 июня, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

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