Как в Днепре работает электротранспорт 22 января: маршруты и расписание

Сегодня, 22 января, на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
Всего на маршруты электротранспорта вышли 85 единиц подвижного состава.
Режим работы технических рейсов по выходным дням: с 07:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:30.
Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отметили в департаменте.
Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 786 транспортных средств (из них 149 – автобусы большой вместимости).
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