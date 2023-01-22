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Как в Днепре работает электротранспорт 22 января: маршруты и расписание

Сегодня 10:10
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Новости Днепра про Как в Днепре работает электротранспорт 22 января: маршруты и расписание

Сегодня, 22 января, на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

  • троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всего 35 транспортных средств;
  • трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Всего 50 вагонов.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 85 единиц подвижного состава.

Режим работы технических рейсов по выходным дням: с 07:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:30.

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отметили в департаменте.

Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 786 транспортных средств (из них 149 – автобусы большой вместимости).

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Новости Днепра про Как в Днепре работает электротранспорт 22 января: маршруты и расписаниеУкраїнська Новости Днепра про Как в Днепре работает электротранспорт 22 января: маршруты и расписаниеРусский

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