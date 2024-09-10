Как в Днепре работает ботанический сад в сентябре

В сентябре в Ботаническом саду Днепра запланирована одна рабочая суббота.

Ботанический сад ДНУ работает по будням с 9:00 до 15:00. В эти дни можно прогуляться по саду и посетить теплицу. Вход с улицы Бронетанковая 1а.

Об этом сообщила администрация Ботанического сада в соцсетях.

Дополнительная рабочая суббота намечена на 21 сентября. В этот день Ботсад будет работать с 10:00 до 16:00. Теплица будет открыта до 15 часов. Также можно посетить оранжерею.

Стоимость входных билетов:

для взрослых: полное 45 грн, льготное 15грн;

для детей 7-14 лет: полный 15грн, льготный 9 грн.

дети до 7 лет бесплатно.

Льготы предоставляются вынужденным переселенцам и их детям при предъявлении удостоверения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: