Как в Днепре работает ботанический сад в сентябре

Ботанический сад ДНУ работает по будням с 9:00 до 15:00. В эти дни можно прогуляться по саду и посетить теплицу. Вход с улицы Бронетанковая 1а.
Об этом сообщила администрация Ботанического сада в соцсетях.
Дополнительная рабочая суббота намечена на 21 сентября. В этот день Ботсад будет работать с 10:00 до 16:00. Теплица будет открыта до 15 часов. Также можно посетить оранжерею.
Стоимость входных билетов:
Льготы предоставляются вынужденным переселенцам и их детям при предъявлении удостоверения.
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