Как в Днепре подать заявление на получение пенсии 2023-2024: варианты онлайн и офлайн

Журналисты dnepr.info разобрались какие документы нужны, если будущий пенсионер хочет прийти лично в сервисный центр ПФУ либо хочет подать документы онлайн.
Придя в сервисный центр Пенсионного фонда для оформления выплат при себе необходимо иметь паспорт, справку о месте регистрации, идентификационный номер. Для переселенцев нужны документы, подтверждающие их статус – то есть справку переселенца. Также желательно иметь на руках справку о зарплате за последние 60 месяцев. Две цветные фотографии размером 4Х6 – они нужны для оформления пенсионного удостоверения. Но при необходимости фото можно сделать в самом сервисном центре.
Также, если у будущего пенсионера есть документы, подтверждающие его особый статус – это может быть удостоверение чернобыльца, военнослужащего, лица с инвалидностью – их тоже необходимо прихватить с собой в сервисный центр.
Если есть возможность – сделайте копии этих документов заранее.
Потребуются и реквизиты открытого пенсионного или социального счета в банке.
Во время визита в сервисный центр ПФУ нужно будет написать заявление на получение пенсии – бланк выдадут на месте.
Чтобы воспользоваться порталом ПФУ и подать заявление на оформление пенсии через личный кабинет необходимо иметь электронную подпись. Активировать ее можно в приложении «Дія» — это раздел «Дія. Підпис», а также потребуется ряд скан-копий документов.
Заявление на получение пенсии можно найти в личном кабинете. После его заполнения к документу следует прикрепить скан-копии паспорта, идентификационного кода, трудовой книжки, военного билета и диплома об обучении, справки о зарплате за последние 60 месяцев, фотографии для пенсионного удостоверения.
Документы не должны «весить» более 1 МБ, всех их нужно загрузить одним файлом.
После заполнения заявления и прикрепления документов к нему необходимо все «скрепить» электронной подписью КЕП или «Дія. Підпис» и после этого отправить документ на обработку.
Также, не выходя из дома оформить пенсию можно на портале «Дія». Для этого нужно выбрать услугу «Назначение пенсии», также заполнить завление и подтвердить его электронной подписью.
Те, кто подавал заявление в сервисном центре ПФУ через время могут там же забрать пенсионное удостоверение. Те, кто подавал документы онлайн должны будут приехать в подразделение ПФУ по месту учета и забрать документ там. При этом при себе необходимо иметь паспорт и ИНН-код.
Также пенсионеры в Днепре могут получить электронное пенсионное удостоверение. Его выдают в банка, которое пенсионер указал в заявление на получение выплат. Электронное пенсионное внешне выглядит как обычная пластиковая карта, но в отличии от обычного в несть есть функция платежной карты и электронная подпись пенсионера.
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