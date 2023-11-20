Как в Днепре подать заявление на получение пенсии 2023-2024: варианты онлайн и офлайн

Подать документы для оформления пенсионный выплат в Днепре можно двумя способами – прийти лично в сервисный центр ПФУ, через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины.

Журналисты dnepr.info разобрались какие документы нужны, если будущий пенсионер хочет прийти лично в сервисный центр ПФУ либо хочет подать документы онлайн.

Личный визит в ПФУ

Придя в сервисный центр Пенсионного фонда для оформления выплат при себе необходимо иметь паспорт, справку о месте регистрации, идентификационный номер. Для переселенцев нужны документы, подтверждающие их статус – то есть справку переселенца. Также желательно иметь на руках справку о зарплате за последние 60 месяцев. Две цветные фотографии размером 4Х6 – они нужны для оформления пенсионного удостоверения. Но при необходимости фото можно сделать в самом сервисном центре.

Также, если у будущего пенсионера есть документы, подтверждающие его особый статус – это может быть удостоверение чернобыльца, военнослужащего, лица с инвалидностью – их тоже необходимо прихватить с собой в сервисный центр.

Если есть возможность – сделайте копии этих документов заранее.

Потребуются и реквизиты открытого пенсионного или социального счета в банке.

Во время визита в сервисный центр ПФУ нужно будет написать заявление на получение пенсии – бланк выдадут на месте.

Что нужно для оформления пенсии онлайн

Чтобы воспользоваться порталом ПФУ и подать заявление на оформление пенсии через личный кабинет необходимо иметь электронную подпись. Активировать ее можно в приложении «Дія» — это раздел «Дія. Підпис», а также потребуется ряд скан-копий документов.

Заявление на получение пенсии можно найти в личном кабинете. После его заполнения к документу следует прикрепить скан-копии паспорта, идентификационного кода, трудовой книжки, военного билета и диплома об обучении, справки о зарплате за последние 60 месяцев, фотографии для пенсионного удостоверения.

Документы не должны «весить» более 1 МБ, всех их нужно загрузить одним файлом.

После заполнения заявления и прикрепления документов к нему необходимо все «скрепить» электронной подписью КЕП или «Дія. Підпис» и после этого отправить документ на обработку.

Как получить пенсию через «Дію»

Также, не выходя из дома оформить пенсию можно на портале «Дія». Для этого нужно выбрать услугу «Назначение пенсии», также заполнить завление и подтвердить его электронной подписью.

Как получить пенсионное удостоверение

Те, кто подавал заявление в сервисном центре ПФУ через время могут там же забрать пенсионное удостоверение. Те, кто подавал документы онлайн должны будут приехать в подразделение ПФУ по месту учета и забрать документ там. При этом при себе необходимо иметь паспорт и ИНН-код.

Также пенсионеры в Днепре могут получить электронное пенсионное удостоверение. Его выдают в банка, которое пенсионер указал в заявление на получение выплат. Электронное пенсионное внешне выглядит как обычная пластиковая карта, но в отличии от обычного в несть есть функция платежной карты и электронная подпись пенсионера.

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