Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как в Днепре подать заявление на получение пенсии 2023-2024: варианты онлайн и офлайн

Как в Днепре подать заявление на получение пенсии 2023-2024: варианты онлайн и офлайн

Сегодня 12:42
просмотров

Подать документы для оформления пенсионный выплат в Днепре можно двумя способами – прийти лично в сервисный центр ПФУ, через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины.

Новости Днепра про Как в Днепре подать заявление на получение пенсии 2023-2024: варианты онлайн и офлайн

Журналисты dnepr.info разобрались какие документы нужны, если будущий пенсионер хочет прийти лично в сервисный центр ПФУ либо хочет подать документы онлайн.

Личный визит в ПФУ

Придя в сервисный центр Пенсионного фонда для оформления выплат при себе необходимо иметь паспорт, справку о месте регистрации, идентификационный номер. Для переселенцев нужны документы, подтверждающие их статус – то есть справку переселенца. Также желательно иметь на руках справку о зарплате за последние 60 месяцев. Две цветные фотографии размером 4Х6 – они нужны для оформления пенсионного удостоверения. Но при необходимости фото можно сделать в самом сервисном центре.

Также, если у будущего пенсионера есть документы, подтверждающие его особый статус – это может быть удостоверение чернобыльца, военнослужащего, лица с инвалидностью – их тоже необходимо прихватить с собой в сервисный центр.

Если есть возможность – сделайте копии этих документов заранее.

Потребуются и реквизиты открытого пенсионного или социального счета в банке.

Во время визита в сервисный центр ПФУ нужно будет написать заявление на получение пенсии – бланк выдадут на месте.

Что нужно для оформления пенсии онлайн

Чтобы воспользоваться порталом ПФУ и подать заявление на оформление пенсии через личный кабинет необходимо иметь электронную подпись. Активировать ее можно в приложении «Дія» — это раздел «Дія. Підпис», а также потребуется ряд скан-копий документов.

Заявление на получение пенсии можно найти в личном кабинете. После его заполнения к документу следует прикрепить скан-копии паспорта, идентификационного кода, трудовой книжки, военного билета и диплома об обучении, справки о зарплате за последние 60 месяцев, фотографии для пенсионного удостоверения.

Документы не должны «весить» более 1 МБ, всех их нужно загрузить одним файлом.

Новости Днепра про Как в Днепре подать заявление на получение пенсии 2023-2024: варианты онлайн и офлайн

После заполнения заявления и прикрепления документов к нему необходимо все «скрепить» электронной подписью КЕП или «Дія. Підпис» и после этого отправить документ на обработку.

Как получить пенсию через «Дію»

Также, не выходя из дома оформить пенсию можно на портале «Дія». Для этого нужно выбрать услугу «Назначение пенсии», также заполнить завление и подтвердить его электронной подписью.

Новости Днепра про Как в Днепре подать заявление на получение пенсии 2023-2024: варианты онлайн и офлайн

Как получить пенсионное удостоверение

Те, кто подавал заявление в сервисном центре ПФУ через время могут там же забрать пенсионное удостоверение. Те, кто подавал документы онлайн должны будут приехать в подразделение ПФУ по месту учета и забрать документ там. При этом при себе необходимо иметь паспорт и ИНН-код.

 

Также пенсионеры в Днепре могут получить электронное пенсионное удостоверение. Его выдают в банка, которое пенсионер указал в заявление на получение выплат. Электронное пенсионное внешне выглядит как обычная пластиковая карта, но в отличии от обычного в несть есть функция платежной карты и электронная подпись пенсионера.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Как в Днепре подать заявление на получение пенсии 2023-2024: варианты онлайн и офлайнУкраїнська Новости Днепра про Как в Днепре подать заявление на получение пенсии 2023-2024: варианты онлайн и офлайнРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре почти месяц частично сузят дорогу на Набережной Победы: детали
Новости Днепра
Сегодня 10:35
В Днепре почти месяц частично сузят дорогу на Набережной Победы: детали

Причина – проведение ремонтных работ.

В Днепре на Героев Спасателей вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС
Новости Днепра
Сегодня 09:30
В Днепре на Героев Спасателей вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС

Огонь охватил 200 кв. м.

В Днепре на остановках заметили огромные очереди: как работает общественный транспорт
Новости Днепра
Сегодня 09:04
В Днепре на остановках заметили огромные очереди: как работает общественный транспорт

Лучше выходите из дома раньше!

Зарядите телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА)
Новости Днепра
Сегодня 06:50
Зарядите телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Последние новости

На Днепропетровщине двое юношей смертельно отравились угарным газом, пока ремонтировали авто
На Днепропетровщине двое юношей смертельно отравились угарным газом, пока ремонтировали авто

В Кривом Роге двое мужчин отравились угарным газом.

Сегодня 11:30
4
просмотров
В Днепре почти месяц частично сузят дорогу на Набережной Победы: детали
В Днепре почти месяц частично сузят дорогу на Набережной Победы: детали

Причина – проведение ремонтных работ.

Сегодня 10:35
3
просмотров
Стало известно, сколько детсадов откроют в Днепре до конца ноября
Стало известно, сколько детсадов откроют в Днепре до конца ноября

Для безопасности малышей в садах есть укрытия.

Сегодня 10:00
7
просмотров
В Днепре на Героев Спасателей вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС
В Днепре на Героев Спасателей вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС

Огонь охватил 200 кв. м.

Сегодня 09:30
8
просмотров
В Днепре на остановках заметили огромные очереди: как работает общественный транспорт
В Днепре на остановках заметили огромные очереди: как работает общественный транспорт

Лучше выходите из дома раньше!

Сегодня 09:04
13
просмотров
Объезжайте: в Днепре на Уральской огромная ветка упала на дорогу и заблокировала движение
Объезжайте: в Днепре на Уральской огромная ветка упала на дорогу и заблокировала движение

В Днепре началась зима - выпало немало снега, который уже наделал беды.

Сегодня 08:19
11
просмотров
В Днепре на Березинской собака покусала женщину с ребенком на руках
В Днепре на Березинской собака покусала женщину с ребенком на руках

На днях в Днепре на улице Березинской произошел ужасный случай.

Сегодня 08:04
7
просмотров
В Павлограде в реке утонул мужчина: выпал из резиновой лодки
В Павлограде в реке утонул мужчина: выпал из резиновой лодки

Погибшему было 53 года.

Сегодня 07:16
6
просмотров
Зарядите телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА)
Зарядите телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня 06:50
10
просмотров
Погода на 20 ноября: в Днепре облачно, ожидается снег
Погода на 20 ноября: в Днепре облачно, ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх