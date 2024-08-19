Как в Днепре отметят День Независимости Украины: список мероприятий

В этом году в парках Днепра проведут ряд мероприятий ко Дню флага и Дню Независимости, сообщили в Департаменте парков и рекреаций.
В сквере Западный проведут Праздник ко Дню Государственного флага Украины.
Дата: 23 августа
Время: 15:00–18:00
Место: Сквер Западный
Фестиваль народного украинского искусства и культуры «PARK DNIPRO FEST» проведут в парке Шевченко.
Дата: 24 августа
Время: начало в 09:00
Место: Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. Летний театр.
Учебно-развлекательное мероприятие ко Дню Независимости Украины в рамках благотворительного проекта «ЛОГОС».
Дата: 24 августа
Время: 15:00–18:00
Место: Парк им.Писаржевского
Праздник ко Дню Независимости Украины.
Дата: 24 августа
Время: 15:00
Место: Молодежный парк «Новокодакский»
Не упустите шанс весело и полезно провести время! Ждем вас с хорошим настроением! – говорится в сообщении.
Всюду вход свободный и бесплатный.
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