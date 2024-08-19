Как в Днепре отметят День Независимости Украины: список мероприятий

Не упустите шанс весело и полезно провести время! Ждем вас с хорошим настроением! – говорится в сообщении.

Дата: 24 августа Время: начало в 09:00 Место: Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. Летний театр.

В этом году в парках Днепра проведут ряд мероприятий ко Дню флага и Дню Независимости, сообщили в Департаменте парков и рекреаций.

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