Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

А пока что журналисты dnepr.info решили вспомнить, как отмечалось 200-летие города, в 1976 году.
Кинотеатр на новом жилмассиве открыли в мае 1976 года. Именно в последний весенний месяц почти 50 лет назад в Днепре праздновали день города. Кинотеатр «Салют» стал подарком для жителей города на его юбилей. Зал вмещал 800 зрителей и имел самое современное оборудование. «Салют» сразу стал одним из символов города. В 1990-х годах он был реконструирован, но не смог пережить начало 2000-х и был закрыт.
В 2021 году его снесли и на его месте сейчас строится новый ЖК.
«Дом книги» получил свое название в честь книжного магазина, который размещался на первом этаже новой высотки. 19-ти этажный дом в 1976 году был самым высоким в городе. Его открытие также приурочили к 200-летию Днепропетровска. Его также можно назвать одним из символом города, его часто печатали на открытках.
Перед входом к «Дому книги» в 1976 году со стороны центрального проспекта появилась большая клумба с цветочными часами. Они также стали подарком горожанам к 200-летию города. Со временем они исчезли, сейчас на месте цветочных часов магазин.
В 1976 году на перекрестке центрального проспекта и улицы Сечевых Стрельцов появились часы-градусник. Композиция состояла из часов, флюгера с цифрой 200 и градусника.
В народе арт-объект сразу прозвали «Градусник», он сразу стал известным местом, где назначались встречи и свиданья. Достаточно было сказать «у Градусника» и человек сразу понимал, куда нужно подойти. Со временем градусник несколько раз менял свой облик. Сегодня он демонтирован.
На стадионе «Метеор» устроили массовое выступление. На поле вышли несколько сотен человек, который продемонстрировали присутствующим различные «фигуры» и прошлись с флагами.
К 200-летию города в продажу поступило несколько памятных значков.
Они были очень разными.
С гербом.
Или просто с надписью.
А еще можно было купить ключ-штопор, который можно было назвать символическим «ключом от города». Продавали его в специальном футляре.
Также к 200-летию города вышла серия открыток с памятными местами и видами населенного пункта.
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