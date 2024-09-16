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  • Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

Сегодня 12:47
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На минувших выходных Днепр отметил 248 лет с официального момента основания города. В 2024 году в целях безопасности были отменены все праздничные мероприятия. Мы верим, что уже в скором времени на улицы родного города вернутся шумные карнавалы, парады и развлечения.

Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

А пока что журналисты dnepr.info решили вспомнить, как отмечалось 200-летие города, в 1976 году.

Кинотеатр Салют

Кинотеатр на новом жилмассиве открыли в мае 1976 года. Именно в последний весенний месяц почти 50 лет назад в Днепре праздновали день города. Кинотеатр «Салют» стал подарком для жителей города на его юбилей. Зал вмещал 800 зрителей и имел самое современное оборудование. «Салют» сразу стал одним из символов города. В 1990-х годах он был реконструирован, но не смог пережить начало 2000-х и был закрыт.

В 2021 году его снесли и на его месте сейчас строится новый ЖК.

Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

Дом книги

«Дом книги» получил свое название в честь книжного магазина, который размещался на первом этаже новой высотки. 19-ти этажный дом в 1976 году был самым высоким в городе. Его открытие также приурочили к 200-летию Днепропетровска. Его также можно назвать одним из символом города, его часто печатали на открытках.

Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

Цветочные часы

Перед входом к «Дому книги» в 1976 году со стороны центрального проспекта появилась большая клумба с цветочными часами. Они также стали подарком горожанам к 200-летию города. Со временем они исчезли, сейчас на месте цветочных часов магазин.

Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

Градусник

В 1976 году на перекрестке центрального проспекта и улицы Сечевых Стрельцов появились часы-градусник. Композиция состояла из часов, флюгера с цифрой 200 и градусника.

В народе арт-объект сразу прозвали «Градусник», он сразу стал известным местом, где назначались встречи и свиданья. Достаточно было сказать «у Градусника» и человек сразу понимал, куда нужно подойти. Со временем градусник несколько раз менял свой облик. Сегодня он демонтирован.

Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

Массовые гуляния

На стадионе «Метеор» устроили массовое выступление. На поле вышли несколько сотен человек, который продемонстрировали присутствующим различные «фигуры» и прошлись с флагами.

Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

Сувениры

К 200-летию города в продажу поступило несколько памятных значков.

Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

Они были очень разными.

Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

С гербом.

Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

Или просто с надписью.

Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

А еще можно было купить ключ-штопор, который можно было назвать символическим «ключом от города». Продавали его в специальном футляре.

Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

Также к 200-летию города вышла серия открыток с памятными местами и видами населенного пункта.

Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопор

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Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопорУкраїнська Новости Днепра про Как в Днепре отмечали 200-летие города: подарили кинотеатр, клумбу и выпустили штопорРусский

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