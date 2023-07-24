Как в Днепре обжаловать решение военно-лечебной комиссии и что для этого нужно

Для мобилизации в ВСУ или получения отсрочки военнообязанный в Днепре должен пройти медкомиссию, которая и определяет годность к службе в армии. Где и когда будет проводится медкомиссия должно быть указано в повестке. Такую же комиссию проходят военные после получения ранений.

Обжаловать решение ВКК можно в Центральной военно-врачебной комиссии или в ВКК региона. В обращении нужно указать, что проходивший комиссию не согласен с ее заключением и выразить просьбу о повторном медицинском осмотре в той ВКК, куда направляется обращение. К заявлению нужно приложить заключение, которое обжалуется и, если есть – результаты предыдущих медицинских исследований, подтверждающие серьезность заболевания, травмы или ранения – это могут быть выписка из больницы, медицинская карта, история болезни.

Решение Центральной военно-врачебной комиссии можно обжаловать только в суде. Но также там можно обжаловать и решение районной или региональной ВКК. Для этого нужно обратиться с иском в административный суд по месту нахождению ВКК или заявителя.

Срок для обращения в суд для обжалования решения комиссии составляет полгода для подачи иска в суд, если до этого не было обжалования решения в вышестоящей ВКК и три месяца если такое обжалование уже было.

И в первом и во втором случае обжаловать решения комиссии нужно сразу после его принятия.

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