Как в Днепре на выходных будет работать ботсад

В Днепре снова на выходных откроют для посетителей ботсад.

В эту субботу ботсад ДНУ снова откроет двери для посетителей. Будет работать он с 10 утра до 16 вечера. Кроме этого, с 10 до 14 на территории сада пройдет DNU_Fest для старшеклассников и абитуриентов. Если вы заинтересованы в мероприятии, то с его программой можно ознакомиться на сайте ДНУ.

Чтобы попасть на территорию сада, нужно приобрести билет. Это можно сделать в кассе админкорпуса или по QR-коду на входе в оранжерею. Цены:

взрослые – 45 гривен;

дети от 7 до 14 лет – 15 гривен

дети до 7 лет – бесплатно

переселенцы и участники боевых действий (при наличии удостоверения) – 15 гривен

дети переселенцев или участников боевых действий – 9 гривен.

В этот день откроется экспозиционная оранжерея и производственная теплица. Кроме этого, как всегда, все желающие смогут приобрести рассаду или комнатные растения.

Напомним, ранее сотрудники ботсада пожаловались на посетителей, разгромивших некоторые композиции: поезд, в который даже не успели посадить цветы, памятник, от которого оторвали тяпку, а также потоптали цветы.

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