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Как в Днепре курсирует общественный транспорт 23 июня

Сегодня 09:57
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Сегодня, 23 июня, несколько маршрутов общественного транспорта изменят свое движение.

Новости Днепра про Как в Днепре курсирует общественный транспорт 23 июня

Об этом сообщает официальный портал городского совета.

  • троллейбусы №5 будут курсировать от ул. Независимости через просп. Александра Поля, ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала по остановкам троллейбусов «Б». Далее – по своему маршруту;
  • трамваи №17 приостановят движение;
  • трамваи №5, №12 курсировать по бульв. Батальона Днепр с заездом по ул. Николая Руденко;
  • трамваи №14 от Железнодорожного вокзала будут курсировать через ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича и дальше по своему маршруту. Будет введена временная остановка на ул. Степана Бандеры для возможности пересадки пассажиров на другие маршруты электротранспорта;
  • автобусы №73 в направлении железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, дальше – по маршруту. В обратном направлении – без изменений;
  • автобусы №155 в направлении железнодорожного вокзала будут двигаться по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту. В обратном направлении – по привычному маршруту;
  • трамваи №18, №19 с 9:00 будут курсировать до ул. Передовая.

Изменения связаны с выполнением ремонтов трамвайного пути на пересечениях просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры и шоссе Донецк – просп. Мира.

Также, в связи с выполнением работ по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого:

  • автобусы № 57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономаха.

Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

В общей сложности на маршрут выйдет 205 единиц подвижного состава.

Сегодня мі писали о том, что оккупанты снова били по Никополю из тяжелой артиллерии.

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