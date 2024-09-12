Как в Днепре добраться до Горелого острова: находится рядом с Красным Камнем

Журналисты dnepr.info узнали историю острова Горелый.
Остров Горелый находится в плеяде островов, которые можно увидеть и до которых можно доплыть с жилмассива Покровский или Красный Камень. Во времена Екатеринослава он был больше в размерах, но в связи со строительством ДнепроГЭС большая часть острова ушла под воду, сейчас для туристов доступна лишь его малая часть размером примерно около километра. Практически рядом с ним находится еще один небольшой островок под названием: «Девичий».
На острове есть песок, а также много деревьев. Возможно, здесь когда-то отдыхали люди. Свое название остров получил из-за того, что во время одного из татаро-монгольского нашествия на острове произошла сначала битва, а потом вспыхнул пожар, охвативший всю территорию суши.
По другой версии, огонь на острове вспыхнул не во время битв, а из-за того, что рыбачившие тут казаки развели костер во время сухой походы и не смогли справиться с пламенем, которое ветер разнес на растительность на острове.
Остров не заброшен, сюда регулярно приезжают любители «дикого» отдыха, ночуют в палатках, убирают территорию. Есть на острове своего рода причал, несколько скамеек, склоченная из досок крыша, которая позволяет укрыться от дождя. Регулярные гости тут и рыбаки.
Читайте также:
Ирина
Автор:
Жительницы Днепра могут бесплатно научиться управлять автобусом.
На улице Терещенковской будут проводить работы по строительству кабельной линии.
Из-за атаки врага повреждена церковь.
В Никополе враг попал по коммунальщикам, приехавшим на помощь специалистам…
Жительницы Днепра могут бесплатно научиться управлять автобусом.
На улице Терещенковской будут проводить работы по строительству кабельной линии.
Из-за атаки врага повреждена церковь.
В Никополе враг попал по коммунальщикам, приехавшим на помощь специалистам ГСЧС.
В Днепре в трамвае мужчина приставал к пассажирке.
В Новомосковске разыскивают Кирилла Черных.
Сегодня, 12 сентября, в Днепропетровской области ввели стабилизационные графики отключения света.
В Днепре есть высокооплачиваемая работа.
На месте нынешнего центра Днепра более 250 лет назад находилась слобода Половица. С нее и берет свое начало наш город. А вот первой «официальной» слободой уже созданного Екатеринослава считается Фабричная.
В Днепропетровской области снова будут выключать свет по графикам.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!