Как в Днепре добраться до Горелого острова: находится рядом с Красным Камнем

В Днепре на реке есть большое количество «диких» островов. Они не большие по своим размерам, часто носят странные названия и добраться до них можно на надувной лодке или каяке. Один из таких островов находится напротив жилмассива Красный Камень.

Журналисты dnepr.info узнали историю острова Горелый.

Остров Горелый находится в плеяде островов, которые можно увидеть и до которых можно доплыть с жилмассива Покровский или Красный Камень. Во времена Екатеринослава он был больше в размерах, но в связи со строительством ДнепроГЭС большая часть острова ушла под воду, сейчас для туристов доступна лишь его малая часть размером примерно около километра. Практически рядом с ним находится еще один небольшой островок под названием: «Девичий».

На острове есть песок, а также много деревьев. Возможно, здесь когда-то отдыхали люди. Свое название остров получил из-за того, что во время одного из татаро-монгольского нашествия на острове произошла сначала битва, а потом вспыхнул пожар, охвативший всю территорию суши.

По другой версии, огонь на острове вспыхнул не во время битв, а из-за того, что рыбачившие тут казаки развели костер во время сухой походы и не смогли справиться с пламенем, которое ветер разнес на растительность на острове.

Остров не заброшен, сюда регулярно приезжают любители «дикого» отдыха, ночуют в палатках, убирают территорию. Есть на острове своего рода причал, несколько скамеек, склоченная из досок крыша, которая позволяет укрыться от дождя. Регулярные гости тут и рыбаки.

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