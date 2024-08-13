Как в Днепре будут работать художественные, спортивные школы и внешкольные заведения

В городе работает 20 художественных школ: 17 музыкальных, 2 школы искусств, 1 школа классического танца. С сентября здесь 50% детей будут учиться офлайн, 25% — онлайн, 25% — по смешанной форме. Есть все условия безопасности для оффлайн обучения.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Во внешкольных заведениях образовательный процесс начнется со 2 сентября. Там обучение будет офлайн с соблюдением условий безопасности. Всего в Днепре 9 внешкольных заведений, где работает до 60 классов и более 370 кружков разных направлений. Они есть в каждом районе города. Подробности можно найти по ссылке. Прием документов для записи в кружки продлится до 15 сентября.
В 22 спортивных школах Днепра обучение длится круглый год. Даже во время летних каникул воспитанники спортивных школ посещают тренировки, а также выезжают на учебно-тренировочное собрание. С 1 сентября начнется кампания по набору в группы начальной подготовки. Там есть собственные и партнерские укрытия. Ознакомиться с деталями можно по ссылке.
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