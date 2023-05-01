Как в Днепре будет работать общественный транспорт в первый день мая

Также по городу работает 92 автобусных маршрута. В общей сложности курсирует 715 автобусов (из них 114- большой вместимости).

Сегодня, 28 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня

В Каменском от домашнего насилия длительное время страдали женщина с…

С 1 мая в Днепре и по всей Украине отменят…

Днепровских водителей ждут изменения с 1 мая: что известно С 1 мая в Днепре и по всей Украине отменят важное правило для водителей. Речь идет о необходимости включения дневных ходовых огней и других осветительных приборов. просмотров

В Никополе в результате вражеского обстрела погиб местный житель: еще двое ранены Сегодня днем, 30 апреля, российские оккупанты атаковали из тяжелой артиллерии Никополь. В результате вражеского обстрела пострадали не только жилые дома и инфраструктура, но и мирные граждане. Есть погибший и раненые. просмотров

Угрожал, бил и не выпускал из квартиры: на Днепропетровщине от бывшего полицейского спасают его жену и ребенка В Каменском от домашнего насилия длительное время страдали женщина с маленьким ребенком. Мужчина, который по совместительству является бывшим полицейским, издевался над жертвой: бил, угрожал, не позволял пользоваться телефоном, а порой закрывал в квартире, то есть буквально держал в заложниках. просмотров

Под вечер воскресенья Россия в очередной раз осуществила обстрел Никополя Никополь едва ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Оккупанты атаковали город ночью, но на этом не остановились. Под вечер воскресенья, 30 апреля, они снова ударили из тяжелой артиллерии. просмотров

В Павлограде в реке нашли тело 36-летнего мужчины В воскресенье, 30 апреля, в Павлограде на поверхности воды реки Волчья заметили тело. На место вызвали спасателей, которые достали труп из водоема. просмотров

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого пьяный водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста (ФОТО) В субботу, 29 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла смертельная авария. Там водитель автомобиля Skoda в нетрезвом состоянии наехал на велосипедиста. Пострадавший в результате полученных травм погиб на месте. просмотров

Сменил сцену на окопы: на Луганщине погиб известный танцовщик из Днепра 28 апреля на фронте погиб талантливый танцовщик из Днепра Владимир Кулиш. Он был участником народного ансамбля танца "Радость", однако после полномасштабного вторжения оккупантов сменил сцену на окопы. просмотров