Как в Днепре будет работать общественный транспорт 29 марта: где посмотреть расписание

В Днепре сегодня транспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

29 марта на маршруты электротранспорта в Днепре выйдет 206 единиц подвижного состава. Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 722 автобуса (из них 128 – большой вместительности).

Расписание движения трамваев и троллейбусов можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или же в Telegram-боте.

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