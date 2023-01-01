Как в Днепре будет работать общественный транспорт 1 января

В Днепре 1 января будет работать электротранспорт.

Как сообщили в департаменте транспорта горсовета Днепра, 1 января 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20;

трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17.

Трамваи и троллейбусы будут курсировать по городу с 8:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:30.

Городские автобусные маршруты будут работать с 7 часов утра, далее – в режиме выходного дня.

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