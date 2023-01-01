Как в Днепре будет работать общественный транспорт 1 января

Как сообщили в департаменте транспорта горсовета Днепра, 1 января 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
Трамваи и троллейбусы будут курсировать по городу с 8:00 до 12:00 и с 15:30 до 19:30.
Городские автобусные маршруты будут работать с 7 часов утра, далее – в режиме выходного дня.
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