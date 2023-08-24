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Как в Днепре бесплатно пройти маммографию в 2023 году и что для этого нужно

Сегодня 17:30
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В профилактических целях врачи рекомендуют всем женщинам проходить маммографию. Для тех, кому уже исполнилось 40 лет, а также тех, кто моложе, но может находится в зоне риска – их прямые родственники болели раком, делать это необходимо каждый год. Женщинам в возрасте от 65 лет – каждые полгода. Такая диагностика поможет выявить любые новообразования в начальной форме, которые могут не прощупываться при осмотре у маммолога.
Новости Днепра про Как в Днепре бесплатно пройти маммографию в 2023 году и что для этого нужно

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Своевременное выявление опухолей в молочных железах способствует успешному лечению.  Благодаря процедуре на снимке можно увидеть малейшее аномальное развитие тканей и начинать предпринимать меры.

Журналисты dnepr.info узнали, как пройти процедуру скрининга бесплатно.

В Украине процедура маммографии включена в приоритетные медицинские услуги по Программе медицинских гарантий. Ее можно сделать бесплатно.

Для этого нужно найти учреждение, имеющее договор с Национальной службой здоровья и необходимое оборудование для прохождение маммографии. По всей Украине таких больниц более 240. Узнать, где в Днепре можно пройти обследование можно по телефону «горячей линии» НСЗУ 16-77.  Пройти диагностику бесплатно можно при наличии направления от семейного врача, мамолога, гинеколога. Если направления нет – за процедуру придется заплатить.

Помимо маммографии бесплатно для пациентов также консультация врача после процедуры, анализ и описание результатов.

Пройти маммографию бесплатно можно не только в коммунальной клинике, но и в частной, если у нее есть договор с Национальной службой здоровья. Для этого также необходимо направление от врача.

 

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