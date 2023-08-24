Как в Днепре бесплатно пройти маммографию в 2023 году и что для этого нужно

Своевременное выявление опухолей в молочных железах способствует успешному лечению. Благодаря процедуре на снимке можно увидеть малейшее аномальное развитие тканей и начинать предпринимать меры.
Журналисты dnepr.info узнали, как пройти процедуру скрининга бесплатно.
В Украине процедура маммографии включена в приоритетные медицинские услуги по Программе медицинских гарантий. Ее можно сделать бесплатно.
Для этого нужно найти учреждение, имеющее договор с Национальной службой здоровья и необходимое оборудование для прохождение маммографии. По всей Украине таких больниц более 240. Узнать, где в Днепре можно пройти обследование можно по телефону «горячей линии» НСЗУ 16-77. Пройти диагностику бесплатно можно при наличии направления от семейного врача, мамолога, гинеколога. Если направления нет – за процедуру придется заплатить.
Помимо маммографии бесплатно для пациентов также консультация врача после процедуры, анализ и описание результатов.
Пройти маммографию бесплатно можно не только в коммунальной клинике, но и в частной, если у нее есть договор с Национальной службой здоровья. Для этого также необходимо направление от врача.
Читайте также:
Автор:
В Днепре с 1 сентября заработают почти все школы, а…
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
В июле 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном…
В Днепре – очередная трагедия на воде.
В Днепре ко Дню Независимости на разных локациях установили 5 фортепиано. Все они расписаны в патриотическом стиле.
В Днепре с 1 сентября заработают почти все школы, а вот с садиками все сложнее.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
В июле 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая стала предвестником независимости, а позже, 24 августа 1991 года был принят и Акт провозглашения независимости Украины.
Преступление произошло в среду, 23 августа, в одном из домов Самарского района города.
В Днепре – очередная трагедия на воде.
В Днепре учебный год начнется не с 1 сентября.
Водителя госпитализировали.
В Днепре есть временные изменения в работе автовокзала.
Сегодня ночью россияне ударили по Днепру ракетами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!