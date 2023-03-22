Как в Днепре 22 марта работает общественный транспорт: где посмотреть график

Всего 22 марта на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава. В то же время отмечается, что по городу работают 92 автобусных маршрута с общим количеством 730 автобусов (из них 136 — большой вместительности).
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
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Надежда Захарченко
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