Как в Днепре 2 января работает общественный транспорт

Важная информация!

Во вторник, 2 января, в Днепре все маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Всего на маршруты электротранспорта выйдет 220 единиц подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 681 автобус (из них 103 – большой вместимости).

Если будут какие-то изменения – мы обязательно сообщим!

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света.

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