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  • Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

Сегодня 12:23
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Улица Королевы Елизаветы в Днепре существовала еще до основания города. Она находится в исторической местности слободы Половицы. Длина ее небольшая – всего 500 метров.

Журналисты dnepr.info узнали историю улицы и то, как она выглядела в 1980-х годах.

На плане основания Екатеринослава Ивана Старова улица была нанесена как одна из существующих. Назвалась она Упорная.

Наибольшее свое развитие улица получила во второй половине ХIX века, когда в Днепре массово строились доходные дома, гостиницы, открывались магазины.

Так, в 1861 году на улице была открыта типография, где печатались художественные и научные издания, а также афиши. Типография проработала более 50 лет и считалась лучшей в Екатеринославе.

В 1890-м году в конце улицы появился доходный дом Рагинского. На верхних этажах размещались меблированные комнаты, а на первом работала аптека и электро-светолечебный кабинет, где лечились венерические недуги.

Новости Днепра про Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

Примерно в это же время тут открылась гостиница «Грант-Отель». Оба здания сохранились до сих пор.

Новости Днепра про Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

Несколько лет назад был отреставрированный доходный дом Когана, построенный в 1880-м году. После Второй мировой войны здание изрядно пострадало, после – было коммунальной квартирой, затем дом признали аварийным и жильцов выселили, а через несколько лет – его восстановили. В доходном доме было 48 комнат, позже тут работала гостиница «Большая купеческая», а еще позже – размещалась еврейская мужская гимназия.

Новости Днепра про Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

Часть старинных домов на улице Королевы Елизаветы была уничтожена, как, например, этот небольшой доходный дом на 2 этажа.

Новости Днепра про Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

Также в начале 2000-х был снесен этот доходный дом, строительства 1890-х годов. На их месте сейчас современные торговые центры.

Новости Днепра про Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

А на месте этого дома теперь автостанция. Здание считалось доходным домом, высота его была – полтора этажа, но сделан он был дерева и глины и считался единственным сохранившимся в городе примером мазанковых жилых домов.

Новости Днепра про Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

А этот дом считался особняком, хоть и был высотой всего в полтора этажа. Теперь на его месте здание ресторана, а рядом – небольшой цветочный рынок.

Новости Днепра про Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

Это здание на 2,5 этажа было гостиницей Стрельцова. После Второй мировой войны оно превратилось в коммунальный дом. В начале 2000-х здание было снесено. На его месте сегодня находится ТЦ «Мост –Сити».

Новости Днепра про Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

Улица за все время своего существования несколько раз меняла название. В 1905 году Дмитрий Яворницкий предлагал переименовать ее на улицу Кобзарскую, но в 1920—х годах территорию было названо в честь композитора Михаила Глинки, в сентябре 2022 года ее переменовали в честь Королевы Елизаветы II.

Новости Днепра про Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

фото: А. Волок.

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Новости Днепра про Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажаУкраїнська Новости Днепра про Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажаРусский

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