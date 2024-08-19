Как в 1980-х годах в Днепре выглядели МАФы с овощами: здание из сетки и весы с гирями

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядели маленькие магазинчики, где можно было купить овощи и фрукты более 40 лет назад.
У каждого такого «МАФа» было свое название. Незатейливо и часто они назывались одинаково: «Ягодка», «Росинка» и т.п. На выносном столе размещались весы и рядом продавец раскладывал товар. Выбирать было нельзя – провизию в пакет накладывал сам продавец. Весь товар хранился в летнее время в «здании» из железной сетки, в зимнее время ее «утепляли» досками. Товар хранился в ящиках и мешках. В летне-осенний период овощи часто покупали сетками и мешками – на консервацию и для хранения.
У каждой такой торговой точки был свой режим работы и перерыв. И часто перерывы «пересекались» с режимом работы разных предприятий, а вот часы работы были с 7 утра и до 19 вечера, чтобы все желающие по пути домой могли закупить необходимый набор овощей к ужину.
«Такой лоток был на Левобережном, на Солнечном, на Слобожанском и на Пастера. Регулярно покупала там овощи и фрукты. Выбор был не большой, но овощи были хорошего качества», — вспоминает жительница Днепра Анна Михайленко.
По ее словам, в таких торговых точках работали продавцы, обязательным атрибутом которых был передник, где в кармане они хранили деньги и оттуда же доставали сдачу, а также нарукавники. Особенно актуальны они были в зимнее время. Их использовали для того, чтобы при работе с овощами не запачкать одежду. В зимнее время продавцы одевали это все поверх верхней одежды, а на ноги обували валенки, чтобы было теплее. В холодное время года столик с весами и ассортиментом на улицу не выносили – размещали его непосредственно в самом помещении. Весь товар взвешивали на весах с помощью гирек.
фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»
Читайте также:
Автор:
В Днепре и области изменили графики отключения света.
На ж/м Сокол заметили паука-тигра.
Более 100 лет назад на реке Днепр было большое количество…
Спортсмены из Днепра и области будут представлять Украину на Паралимпиаде.
В Днепре и области изменили графики отключения света.
На ж/м Сокол заметили паука-тигра.
Более 100 лет назад на реке Днепр было большое количество островов разной формы и размера. Большая часть из них была затоплена при строительстве ДнепроГЭС. О том, как они выглядели можно узнать только по фото, а как назывались – из исторических…
Спортсмены из Днепра и области будут представлять Украину на Паралимпиаде.
В Днепре 19 августа прозвучал звук взрыва.
В Днепропетровской области из озера вытащили тело мужчины.
В Каменском мужчина спас едва не попавшую под поезд 16-летнюю девушку,
Днепр называют «городом на трех холмах», но впадин, балок и неровностей в нашем городе значительно больше. Также есть много балок вокруг самого города. Одна из них находится в Старых Кодаках и называется Сажевской балкой. Она выглядит весьма необычно, поскольку вся…
В Днепре анонсировали мероприятия ко Дню Независимости.
В Кривом Роге спасали собак, которых замуровали в теплотрассе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!