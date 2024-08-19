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  • Как в 1980-х годах в Днепре выглядели МАФы с овощами: здание из сетки и весы с гирями

Как в 1980-х годах в Днепре выглядели МАФы с овощами: здание из сетки и весы с гирями

Сегодня 17:28
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Сегодня в Днепре на каждом жилмассиве и даже возле остановок общественного транспорта можно увидеть небольшие МАФы или выносную торговлю овощами.  Такие палатки с товаром неподалеку от многоэтажных домов – не редкость, подобные МАФы были в Днепре и в 1980-х годах.

Новости Днепра про Как в 1980-х годах в Днепре выглядели МАФы с овощами: здание из сетки и весы с гирями

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядели маленькие магазинчики, где можно было купить овощи и фрукты более 40 лет назад.

У каждого такого «МАФа» было свое название. Незатейливо и часто они назывались одинаково: «Ягодка», «Росинка» и т.п. На выносном столе размещались весы и рядом продавец раскладывал товар. Выбирать было нельзя – провизию в пакет накладывал сам продавец. Весь товар хранился в летнее время в «здании» из железной сетки, в зимнее время ее «утепляли» досками. Товар хранился в ящиках и мешках. В летне-осенний период овощи часто покупали сетками и мешками – на консервацию и для хранения.

У каждой такой торговой точки был свой режим работы и перерыв. И часто перерывы «пересекались» с режимом работы разных предприятий, а вот часы работы были с 7 утра и до 19 вечера, чтобы все желающие по пути домой могли закупить необходимый набор овощей к ужину.

«Такой лоток был на Левобережном, на Солнечном, на Слобожанском и на Пастера. Регулярно покупала там овощи и фрукты. Выбор был не большой, но овощи были хорошего качества», — вспоминает жительница Днепра Анна Михайленко.

По ее словам, в таких торговых точках работали продавцы, обязательным атрибутом которых был передник, где в кармане они хранили деньги и оттуда же доставали сдачу, а также нарукавники. Особенно актуальны они были в зимнее время. Их использовали для того, чтобы при работе с овощами не запачкать одежду. В зимнее время продавцы одевали это все поверх верхней одежды, а на ноги обували валенки, чтобы было теплее. В холодное время года столик с весами и ассортиментом на улицу не выносили – размещали его непосредственно в самом помещении. Весь товар взвешивали на весах с помощью гирек.

фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»

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Новости Днепра про Как в 1980-х годах в Днепре выглядели МАФы с овощами: здание из сетки и весы с гирямиУкраїнська Новости Днепра про Как в 1980-х годах в Днепре выглядели МАФы с овощами: здание из сетки и весы с гирямиРусский

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