Как в 1970-х годах выглядело место, где сегодня находится сквер Прибрежный: много зелени и тропинки

Журналисты dnepr.info вспомнили, как выглядело это место на жилмассиве Победа до того, как тут открылся новый сквер.
Жилмассив Победа был задуман и спроектирован в конце 1960-х годов, а реализован в последующие два десятка лет. На намытом берегу появились многоэтажные жилые дома, необходимая инфраструктура в виде магазинов, детских садиков и школ. Была оборудована набережная. Но часть прибрежной территории осталась просто необорудованной зеленой зоной.
Одна из таких зеленых зон была на том месте, где сегодня находится сквер. Тут росли деревья и кусты, но не было детской площадки, скамеек или возможности отдыхать на берегу реки.
Из-за того, что за зеленой зоной не ухаживали, она превратилась в заброшенную территорию, с аварийными деревьями, мусором и отсутствием освещения. Встретить тут днем можно было только тех, кто гуляет с собаками. В 2019 году территорию решили реконструировать и обустроили тут сквер.
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