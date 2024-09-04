Как в 1970-х годах выглядело место, где сегодня находится сквер Прибрежный: много зелени и тропинки

В 2019 году ко Дню города в Днепре стало на один сквер больше – на набережной появился сквер «Прибрежный». Он находится на жилмассиве Победа-1. Зеленая зона – 3,8 га. Тут есть фонтан, детские качели, тренажеры для занятий спортом, лавочки необычной формы, сидя на которых можно любоваться рекой. Сквер расположен на берегу Днепра.

Журналисты dnepr.info вспомнили, как выглядело это место на жилмассиве Победа до того, как тут открылся новый сквер.

Жилмассив Победа был задуман и спроектирован в конце 1960-х годов, а реализован в последующие два десятка лет. На намытом берегу появились многоэтажные жилые дома, необходимая инфраструктура в виде магазинов, детских садиков и школ. Была оборудована набережная. Но часть прибрежной территории осталась просто необорудованной зеленой зоной.

Одна из таких зеленых зон была на том месте, где сегодня находится сквер. Тут росли деревья и кусты, но не было детской площадки, скамеек или возможности отдыхать на берегу реки.

Из-за того, что за зеленой зоной не ухаживали, она превратилась в заброшенную территорию, с аварийными деревьями, мусором и отсутствием освещения. Встретить тут днем можно было только тех, кто гуляет с собаками. В 2019 году территорию решили реконструировать и обустроили тут сквер.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: