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  • Как в 1970-х годах выглядело место, где сегодня находится сквер Прибрежный: много зелени и тропинки

Как в 1970-х годах выглядело место, где сегодня находится сквер Прибрежный: много зелени и тропинки

Сегодня 17:19
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В 2019 году ко Дню города в Днепре стало на один сквер больше – на набережной появился сквер «Прибрежный». Он находится на жилмассиве Победа-1. Зеленая зона – 3,8 га. Тут есть фонтан, детские качели, тренажеры для занятий спортом, лавочки необычной формы, сидя на которых можно любоваться рекой. Сквер расположен на берегу Днепра.

Новости Днепра про Как в 1970-х годах выглядело место, где сегодня находится сквер Прибрежный: много зелени и тропинки

Журналисты dnepr.info вспомнили, как выглядело это место на жилмассиве Победа до того, как тут открылся новый сквер.

Жилмассив Победа был задуман и спроектирован в конце 1960-х годов, а реализован в последующие два десятка лет. На намытом берегу появились многоэтажные жилые дома, необходимая инфраструктура в виде магазинов, детских садиков и школ. Была оборудована набережная. Но часть прибрежной территории осталась просто необорудованной зеленой зоной.  

Новости Днепра про Как в 1970-х годах выглядело место, где сегодня находится сквер Прибрежный: много зелени и тропинки

Одна из таких зеленых зон была на том месте, где сегодня находится сквер. Тут росли деревья и кусты, но не было детской площадки, скамеек или возможности отдыхать на берегу реки.

Новости Днепра про Как в 1970-х годах выглядело место, где сегодня находится сквер Прибрежный: много зелени и тропинки

Из-за того, что за зеленой зоной не ухаживали, она превратилась в заброшенную территорию, с аварийными деревьями, мусором и отсутствием освещения. Встретить тут днем можно было только тех, кто гуляет с собаками. В 2019 году территорию решили реконструировать и обустроили тут сквер.

Новости Днепра про Как в 1970-х годах выглядело место, где сегодня находится сквер Прибрежный: много зелени и тропинки 

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Новости Днепра про Как в 1970-х годах выглядело место, где сегодня находится сквер Прибрежный: много зелени и тропинкиУкраїнська Новости Днепра про Как в 1970-х годах выглядело место, где сегодня находится сквер Прибрежный: много зелени и тропинкиРусский

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