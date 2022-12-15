Как украсить елку за 200 грн в Днепре

До Нового года осталось две недели. В Днепре открываются елочные базары, а в магазинах появились различные украшения на елку: шарики, дождик, мишура и прочее. Журналисты dnepr.info решили выяснить, как можно украсить елку, если на аксессуары для этого новогоднего дерева есть всего 200 грн.

Купить украшения на елку можно в любом супермаркете. Выбирая шарики, снежинки, сосульки и прочие игрушки нужно обращать внимание на их запах, а также качество «отделки». Блестки с игрушки не должны «переходить» на руки. Такое украшение долго не проживет, и от его покупки лучше отказаться.

Самые дешевые игрушки в магазинах – пластиковые. Они наиболее долговечные, не бьются при падении, для их хранения не нужна специальная коробка.

Стеклянные обходятся гораздо дороже. Самые дорогие — игрушки из стекла с рисунком, а также отлитые по специальной форме: зверей, желудей, санок, машинок и прочего.

В магазине выяснилось, что на свои 200 грн выделенные на елочные игрушки купить можно очень мало.

К примеру, можно позволить себе одну стеклянную игрушку в форме машинки, пончика, конфеты или совы. Средняя их цена варьируется от 140 до 180 грн за штуку.

Небольшие формовые игрушки в виде шишек или животных, размером около 5-7 см можно купить по 60 грн за штуку.

Стеклянный шарик, украшенный рисунком, обойдется в 180 грн.

С орнаментом отдают по 60 грн, обычный – без рисунка, без орнамента, но цветной и из стекла – 40 грн.

Переходим к пластиковым украшениям. Чтобы купить порядка 30 маленьких шариков одного тона к нашим 200 грн нужно добавить еще 25, что немного больше выделенного бюджета.

Купив набор за 159 грн мы можем украсить елку 12 однотонными пластиковыми шариками, звездами, сердечками и желудями. Все они будут небольшого диаметра.

Ну или за аналогичную цену купить две игрушки в форме шишки, но большего размера, чем предыдущий вариант.

За 134 грн можно купить 8 шариков среднего размера.

98 грн обойдется набор маленьких украшений, выполненных в одной цветовой гамме. Зато их будет аж 24 штуки.

А вот аналогичный набор, но уже из шариков разного и большего диаметра обойдется аж в 990 грн. Выполнены они в монохромном стиле, но украшены разными рисунками из блесток.

Если бы на елочные украшения у нас было не 200, а 1200 грн, то мы могли бы позволить себе купить набор, состоящий из шариков разной формы, диаметра, цвета, сосулек, украшений в форме подарков и бус на елку.

Чтобы добавить мишуры на наше новогоднее дерево за два метра украшения нужно выложить от 100 до 180 грн, в зависимости от его «густоты».

Как итог можно сказать, что за 200 грн мы можем купить 48 маленьких шариков разных цветов для украшения нашего новогоднего дерева. либо же обойтись 24 игрушками разной формы из пластика и одним шариком без какого-либо рисунка из стекла. Ну или можем купить один огромный расписной шарик. В любом случае, без украшений наша елка не останется.

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