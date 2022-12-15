Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как украсить елку за 200 грн в Днепре

Сегодня 14:34
просмотров

До Нового года осталось две недели. В Днепре открываются елочные базары, а в магазинах появились различные украшения на елку: шарики, дождик, мишура и прочее. Журналисты dnepr.info решили выяснить, как можно украсить елку, если на аксессуары для этого новогоднего дерева есть всего 200 грн.
Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в Днепре

 

Купить украшения на елку можно в любом супермаркете. Выбирая шарики, снежинки, сосульки и прочие игрушки нужно обращать внимание на их запах, а также качество «отделки». Блестки с игрушки не должны «переходить» на руки. Такое украшение долго не проживет, и от его покупки лучше отказаться.

Самые дешевые игрушки в магазинах – пластиковые. Они наиболее долговечные, не бьются при падении, для их хранения не нужна специальная коробка.

Стеклянные обходятся гораздо дороже. Самые дорогие — игрушки из стекла с рисунком, а также отлитые по специальной форме: зверей, желудей, санок, машинок и прочего.

В магазине выяснилось, что на свои 200 грн выделенные на елочные игрушки купить можно очень мало.

К примеру, можно позволить себе одну стеклянную игрушку в форме машинки, пончика, конфеты или совы.  Средняя их цена варьируется от 140 до 180 грн за штуку.

Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в Днепре

 

Небольшие формовые игрушки в виде шишек или животных, размером около 5-7 см можно купить по 60 грн за штуку.

Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в Днепре

 

Стеклянный шарик, украшенный рисунком, обойдется в 180 грн.

Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в Днепре

 

С орнаментом отдают по 60 грн, обычный – без рисунка, без орнамента, но цветной и из стекла – 40 грн.

Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в Днепре

Переходим к пластиковым украшениям. Чтобы купить порядка 30 маленьких шариков одного тона к нашим 200 грн нужно добавить еще 25, что немного больше выделенного бюджета.

Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в Днепре

 

Купив набор за 159 грн мы можем украсить елку 12 однотонными пластиковыми шариками, звездами, сердечками и желудями. Все они будут небольшого диаметра.

Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в Днепре

 

Ну или за аналогичную цену купить две игрушки в форме шишки, но большего размера, чем предыдущий вариант.

Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в Днепре

 

За 134 грн можно купить 8 шариков среднего размера.

Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в Днепре

 

98 грн обойдется набор маленьких украшений, выполненных в одной цветовой гамме. Зато их будет аж 24 штуки.

Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в Днепре

 

А вот аналогичный набор, но уже из шариков разного и большего диаметра обойдется аж в 990 грн. Выполнены они в монохромном стиле, но украшены разными рисунками из блесток.

Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в Днепре

 

Если бы на елочные украшения у нас было не 200, а 1200 грн, то мы могли бы позволить себе купить набор, состоящий из шариков разной формы, диаметра, цвета, сосулек, украшений в форме подарков и бус на елку.

Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в Днепре

 

Чтобы добавить мишуры на наше новогоднее дерево за два метра украшения нужно выложить от 100 до 180 грн, в зависимости от его «густоты».

Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в Днепре

 

Как итог можно сказать, что за 200 грн мы можем купить 48 маленьких шариков разных цветов для украшения нашего новогоднего дерева. либо же обойтись 24 игрушками разной формы из пластика и одним шариком без какого-либо рисунка из стекла. Ну или можем купить один огромный расписной шарик. В любом случае, без украшений наша елка не останется.

Читайте также:

Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Как украсить елку за 200 грн в ДнепреРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сколько продлятся зимние каникулы у школьников Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 12:35
    Сколько продлятся зимние каникулы у школьников Днепра

    В Днепре рассказали, когда начнутся каникулы у школьников.

    Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:07
    Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)

    Почти у каждого старинного дома в Днепре есть своя история…

    Чтобы не мыться, как коты: в Павлограде появился странный билборд от коммунальщиков
    Новости Днепра
    Сегодня 11:49
    Чтобы не мыться, как коты: в Павлограде появился странный билборд от коммунальщиков

    На павлоградских билбордах появилась странная реклама.

    Рисунок школьницы из Днепра украшает кабинет министра МВД
    Новости Днепра
    Сегодня 11:15
    Рисунок школьницы из Днепра украшает кабинет министра МВД

    Рисунок школьницы из Днепра теперь висит в кабинете Дениса Монастырского.

    Последние новости

    Сколько продлятся зимние каникулы у школьников Днепра
    Сколько продлятся зимние каникулы у школьников Днепра

    В Днепре рассказали, когда начнутся каникулы у школьников.

    Сегодня 12:35
    просмотров
    Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)
    Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)

    Почти у каждого старинного дома в Днепре есть своя история и отдельно – легенды, появившиеся уже после того, как дом «прожил» не один десяток лет. Одно из самых загадочных зданий города находится в Нагорном районе Днепра. В народе его называют…

    Сегодня 12:07
    0
    просмотров
    Чтобы не мыться, как коты: в Павлограде появился странный билборд от коммунальщиков
    Чтобы не мыться, как коты: в Павлограде появился странный билборд от коммунальщиков

    На павлоградских билбордах появилась странная реклама.

    Сегодня 11:49
    просмотров
    Как в Днепре и области сегодня могут выключать свет
    Как в Днепре и области сегодня могут выключать свет

    Сегодня, 15 декабря, на Днепропетровщине могут выключать свет в любой момент, ведь в области применяются экстренные отключения электричества.

    Сегодня 11:17
    1
    просмотров
    Рисунок школьницы из Днепра украшает кабинет министра МВД
    Рисунок школьницы из Днепра украшает кабинет министра МВД

    Рисунок школьницы из Днепра теперь висит в кабинете Дениса Монастырского.

    Сегодня 11:15
    1
    просмотров
    Что за взрывы слышали в Кривом Роге
    Что за взрывы слышали в Кривом Роге

    Сегодня, 15 декабря, до воздушной тревоги и после ее объявления в 10.14 жители Кривого Рога слышали взрывы.

    Сегодня 11:06
    0
    просмотров
    От друзей осталась только память: в Днепре лечат спасателя, раненого во время разминирования
    От друзей осталась только память: в Днепре лечат спасателя, раненого во время разминирования

    В Днепре спасают сотрудника ГСЧС, получившего ранения во время разминирования.

    Сегодня 10:45
    просмотров
    В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса
    В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

    Сегодня, 15 декабря, некоторые жители Днепра из-за отключения света остались без воды.

    Сегодня 10:26
    0
    просмотров
    Оккупанты всю ночь били по Никопольскому району (ФОТО)
    Оккупанты всю ночь били по Никопольскому району (ФОТО)

    В ночь на 15 декабря оккупанты били из «Градов» и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольского района.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    В Днепре в пожаре на Рабочей пострадал мужчина
    В Днепре в пожаре на Рабочей пострадал мужчина

    В Днепре в пожаре на улице Рабочей пострадал 41-летний мужчина.

    Сегодня 09:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх