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Как школьникам в Днепре получить ученический билет для бесплатного проезда в транспорте

Сегодня 16:27
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В Днепре продолжают выдавать учащиеся билеты, с которыми можно получить льготы для проезда в транспорте.

Новости Днепра про Как школьникам в Днепре получить ученический билет для бесплатного проезда в транспорте

В Днепре школьники имеют право на ученический билет и льготы, которые он предоставляет. Речь идет о бесплатном проезде в электротранспорте и скидке -25% на автобусные маршруты. На сегодняшний день уже получено 3 000 анкет от родителей первоклассников, которые обработают в ближайшее время.

Ученические детей, родители которых предоставили все данные вовремя, уже были изготовлены и переданы в учебные заведения. Это 2000 билетов. Процедура заполнения анкет на получение продолжается. Это можно сделать по ссылке:cabinet.dniprorada.gov.ua или взять бумажный вариант в школе и затем туда же и принести.

У детей-ВПЛ также есть право на ученический. С начала полномасштабного вторжения РФ ученические билеты в Днепре получили 7256 детей-переселенцев.

Для получения билета следует предоставить в заведение документ, подтверждающий статус внутренне перемещенного лица. Обязательное условие – быть зарегистрированным в общем среднем образовании города Днепра. А также необходимо заполнить бумажную анкету с информацией относительно родителя ученика и информацию относительно ребенка. Анкету можно получить у своего классного руководителя. Она проходит верификацию и учащийся отправляется на печать. Изготовление билета занимает 21 день, — отметили в горсовете.

Относительно ученического билета можно обращаться на горячую линию КП «Днепр»: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94 с понедельника по четверг с 09:00-18:00, в пятницу с 09:00-16:45.

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