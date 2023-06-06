Как сэкономить на электричестве жителям Днепра: умные розетки, техника «А+» и ночной тариф

С этого месяца плата за электроэнергию для жителей Днепра выросла почти в два раза. Дифференциация цен, как это было ранее, уже не действует. Независимо от объема потребленного электричества платить нужно 2,64 грн за кВт-ч.

Журналисты dnepr.info разбирались, как сэкономить на электричестве и платить меньше в будущем.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ночной тариф для населения остается. «Работает» он с 23:00 вечера до 7:00 утра, а цена составляет 1,32 грн за кВт-ч. Он дает возможность частично экономить на оплате. Чтобы пользоваться ночным тарифом нужно иметь двухзонный счетчик и технику, имеющую функцию отложенного старта или просто запускать половину процессов, где задействована электроэнергия перед сном, ложась спать после 23:00 часов.

На ночное время можно перенести работу бойлера, стиральной машинки, мультиварки, посудомойки и в будущем – отопления.

Если у техники нет функции «отложенный старт» то можно воспользоваться «умными» розетками. Они управляются с помощью приложения и дают возможность автоматически включать приборы в нужное время. Когда приборы не используются, то такие розетки можно отключить, чтобы даже в режиме «сна» стиральная машинка или телевизор не потребляли лишние киловатты.

Как установить двузхонный счетчик

Если в доме или квартире еще не стоит двухзонный счетчик, то его можно купить самостоятельно или заказать услугу по замене счетчика у оператора сетей. Обойдется такой прибор от 1,5 до 3 тыс грн. После его установки нужно заключить двухтарифный договор с поставщиком электроэнергии. Чтобы начать экономить на электроэнергии с помощью счетчика нужно сначала подать заявление о его установке в облэнерго, а также оплатить процедуру установки. В течение 14 дней поставщик должен заменить счетчик и выдать потребителю новый договор и счет для оплаты услуг.

Техника для экономии электроэнергии

Больше всего электроэнергии в наших домах потребляют приборы, имеющие нагревательные элементы. Это бойлеры, чайники, утюги, стиральные и посудомоечные машины, электроплиты, духовые шкафы, обогреватели и кондиционеры. Кто является самым «прожорливым» сказать сложно, поскольку все зависит от того, как часто потребители пользуются этой техникой.

Для того, чтобы экономия при работе приборов была максимальной нужно выбрать технику наивысшего класса энергоэффективности. Она стоит дороже, но в будущем позволит существенно сэкономить на платежках.

Класс энергоэффективности техники обозначается буквами от A до D. Чем меньше она потребляет – тем выше класс. То есть самая эффективная техника – это приборы А-класса. На моделях класс «А» может быть расширен количество «плюсов». Например, холодильник может быть А –класса или «А+» класса, то есть чем больше «+» — тем больше экономия. Например, техника «А+» позволяет экономить электроэнергию на 10% больше, чем техника класса «А», а если взять прибор класса «А++», то экономия по составит уже 20% и так далее. А вот устройство с маркировкой «В» может потреблять в два раза больше электроэнергии чем прибор с маркировкой «А+++».

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