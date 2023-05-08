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  • Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

Сегодня 14:09
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Известный днепровский блогер Артем Костюк показал, как сейчас выглядит старая водонапорная башня вблизи железнодорожного вокзала.

Новости Днепра про Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

Фотографиями Артем Костюк поделился на своей Facebook-странице.

Водонапорная башня на улице Белелюбского считается одной из старейших в Днепре. Построили ее в 1884 году вместе с Екатеринославской железной дорогой. Сейча она находится на территории предприятия, куда нет свободного доступа, поэтому туда достаточно тяжело попасть.

Блогер опубликовал уникальные фото, снятые его подписчиком, которому удалось попасть внутрь постройки.

Только посмотрите на текстуру кирпича и архитектуру. Моя маленькая мечта попасть к ней поближе, а в идеале внутрь, до сих пор не сбылась – она находится на территории предприятия, куда нет свободного доступа. Но один из моих подписчиков мечту частично осуществил – прислал мне эти фотографии. Там оказывается действительно интересно! Только надписи на кирпичах чего стоят, – заметил блогер.

Артем Костюк отметил, что башни не давали статуса исторической достопримечательности, несмотря на ее почтенный возраст.

Что известно о водонапорной башне возле Железнодорожного вокзала

Построена 36-метровая башня из кирпича, а крыша сделана из древесины, которая сохранилась и до наших дней. Башню активно использовали в довоенное и военное время. Именно отсюда вода попадала на железнодорожную станцию, в депо, мастерские и дома поблизости.

Башня не пострадала во время войны, в отличие от железнодорожного вокзала, разрушенного до основания. Поговаривают, что в 40-х годах здесь произошел пожар, который потушили местные жители, поэтому деревянная крыша осталась невредимой.

Со временем потребность в водонапорной башне отпала, поэтому теперь это заброшенное сооружение, куда иногда заходят туристы, которым удается пробраться на территорию предприятия.

Новости Днепра про Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

Новости Днепра про Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

На кирпиче можно увидеть старые надписи, оставленные посетителями. Некоторые из них были сделаны в начале 20 века.

Новости Днепра про Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

Новости Днепра про Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

По легендам, еще в те времена, когда существовала Екатеринославская железная дорога, на крыше башни контрабандисты скрывались от полиции. Однажды сын сторожа сдал злоумышленников полиции, но тайник так и не нашли.

Вероятно, благодаря тому, что свободного доступа нет, башня неплохо сохранилась изнутри и не пострадала от городских вандалов.

Новости Днепра про Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

Новости Днепра про Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

Новости Днепра про Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

А это пейзажи, которые можно увидеть рядом с башней.

Новости Днепра про Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

Напомним, ранее мы рассказывали историю еще одной заброшенной водонапорной башни, расположенной на территории ДИИТа.

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Новости Днепра про Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фотоУкраїнська Новости Днепра про Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фотоРусский

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