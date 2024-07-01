Как сейчас выглядит фонтан в сквере на проспекте Науки в Днепре: заложили досками и «посадили» обезьяну

Наверное, каждый, кто хоть раз проезжал по проспекту Науки (бывший Гагарина) обращал внимание на небольшое, но массивное трехэтажное здание с колоннами. Это учебное заведение. Изначально в его стенах размещался землеустроительный техникум, а сейчас это колледж электрификации Днепровского государственного аграрно-экономического университета.

Здание на проспекте было построено в послевоенный период, когда землеустроительный техникум был реорганизован в техникум электрификации сельского хозяйства. Получило учебное заведение и новое место «жительства» — здание в стиле «сталинский ампир» возвели на проспекте Гагарина.

В техникуме было все для обучения и досуга студентов – перерыв или время после лекций они могли коротать в небольшом зеленом сквере, у фонтана.

Журналисты dnepr.info узнали, как сейчас выглядит фонтан возле этого учебного заведения.

В те годы в городе обустроили множество зеленых уголков с фонтанами. Развлечений было не особо много, поэтому фонтаны становились «местами притяжений» для гуляющих по улицам людей. Возле них назначались встречи, свиданья, играли дети.

Со временем воду в фонтане включать перестали. Он долгое время стоял пустой, превращался в чашу мусорника.

Сейчас на месте сквера, в тени деревьев расположен небольшой ресторан. На его территории находится и фонтан. Ванну фонтана заложили досками и превратили во что-то типа небольшого танцпола или подиума, а рядом – поставили другой, небольшой фонтанчик.

фото А. Волок. В Горлов, группа «Родной Днепропетровск»

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