Как сейчас выглядит фонтан в сквере на проспекте Науки в Днепре: заложили досками и «посадили» обезьяну

Здание на проспекте было построено в послевоенный период, когда землеустроительный техникум был реорганизован в техникум электрификации сельского хозяйства. Получило учебное заведение и новое место «жительства» — здание в стиле «сталинский ампир» возвели на проспекте Гагарина.
В техникуме было все для обучения и досуга студентов – перерыв или время после лекций они могли коротать в небольшом зеленом сквере, у фонтана.
Журналисты dnepr.info узнали, как сейчас выглядит фонтан возле этого учебного заведения.
В те годы в городе обустроили множество зеленых уголков с фонтанами. Развлечений было не особо много, поэтому фонтаны становились «местами притяжений» для гуляющих по улицам людей. Возле них назначались встречи, свиданья, играли дети.
Со временем воду в фонтане включать перестали. Он долгое время стоял пустой, превращался в чашу мусорника.
Сейчас на месте сквера, в тени деревьев расположен небольшой ресторан. На его территории находится и фонтан. Ванну фонтана заложили досками и превратили во что-то типа небольшого танцпола или подиума, а рядом – поставили другой, небольшой фонтанчик.
фото А. Волок. В Горлов, группа «Родной Днепропетровск»
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