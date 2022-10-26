Как сейчас выглядит АЗС в Днепре, где от вражеской ракеты погибли два человека (ФОТО)

В полиции показали, как сейчас выглядит АЗС в Днепре, где вчера погибли люди в результате попадания вражеской ракеты.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Днепропетровщины.

Вечером 25 октября по Днепру была выпущена одна ракета, которая попала в заправку. На месте попадания возник масштабный пожар. Два человека погибли, еще четверо получили серьезные травмы.

Огнем поврежден комплекс зданий АЗС, авторынка, здание шиномонтажа, легковые автомобили. Полицейские забрали обломки ракеты и зафиксировали последствия вражеской атаки.

А вот так смотрится АЗС после вражеской атаки.

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