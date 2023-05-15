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  • Как сегодня выглядит знаменитый фонтан у «Сачка»: с разбитой чашей и травой (ФОТО)

Как сегодня выглядит знаменитый фонтан у «Сачка»: с разбитой чашей и травой (ФОТО)

Сегодня 12:54
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Несколько дней назад в Днепре запустили фонтаны. В городе работает более 10 фонтанов, но раньше их было несколько десятков. Один из таких заброшенных, но еще не полностью исчезнувших находится на центральном проспекте, возле дома, где раньше находился легендарный кинотеатр «Октябрь», а позже – гостиница «Академия».

Новости Днепра про Как сегодня выглядит знаменитый фонтан у «Сачка»: с разбитой чашей и травой (ФОТО)

Сам дом, во дворе которого и был фонтан назывался «Домом специалистов», так как жили в нем в основном профессора, инженеры, работники городских контор и предприятий. Возвели дом в 1939 году, но здание сильно пострадало во время освобождения Днепра в 1943 году и его отстраивали заново. Во время реконструкции к нему «добавили» новый корпус, где размешался кинотеатр, а во внешнем дворе дома появился фонтан. Снова заселиться в квартиры люди смогли лишь в 1953 году.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит знаменитый фонтан у «Сачка»: с разбитой чашей и травой (ФОТО)

 

Возле фонтана назначались свиданья, встречи, просто проводили время. Тут было обустроено несколько лавочек и люди вечерами проводили время в тени деревьев, любуясь на льющуюся из чаши воду.

Фонтан сразу облюбовали студенты и среди них даже ходило поверье, что если потереть чашу фонтана рукой – сессия будет сдана на отлично. Насколько это помогало в сдаче экзаменов – сказать трудно, а вот чтобы дотронуться до чаши нужно было залезть в фонтан. Нередко студентов, решивших попробовать на себе это поверье с фонтана гоняли преподаватели.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит знаменитый фонтан у «Сачка»: с разбитой чашей и травой (ФОТО)

Уже около 20 лет фонтан не работает. Его декоративные чаши разбиты и лежат прямо в «ванне», куда стекала вода.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит знаменитый фонтан у «Сачка»: с разбитой чашей и травой (ФОТО)

В фонтане растет трава, но в целом чаша довольно чистая.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит знаменитый фонтан у «Сачка»: с разбитой чашей и травой (ФОТО)

Разбитую декоративную часть фонтана кто-то аккуратно сложил в чаше. Лежит она так уже не первый год.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит знаменитый фонтан у «Сачка»: с разбитой чашей и травой (ФОТО)

 

старые фото: группа в социальных сетях «Родной Днепропетровск»

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Новости Днепра про Как сегодня выглядит знаменитый фонтан у «Сачка»: с разбитой чашей и травой (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как сегодня выглядит знаменитый фонтан у «Сачка»: с разбитой чашей и травой (ФОТО)Русский

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