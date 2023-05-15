Как сегодня выглядит знаменитый фонтан у «Сачка»: с разбитой чашей и травой (ФОТО)

Сам дом, во дворе которого и был фонтан назывался «Домом специалистов», так как жили в нем в основном профессора, инженеры, работники городских контор и предприятий. Возвели дом в 1939 году, но здание сильно пострадало во время освобождения Днепра в 1943 году и его отстраивали заново. Во время реконструкции к нему «добавили» новый корпус, где размешался кинотеатр, а во внешнем дворе дома появился фонтан. Снова заселиться в квартиры люди смогли лишь в 1953 году.
Возле фонтана назначались свиданья, встречи, просто проводили время. Тут было обустроено несколько лавочек и люди вечерами проводили время в тени деревьев, любуясь на льющуюся из чаши воду.
Фонтан сразу облюбовали студенты и среди них даже ходило поверье, что если потереть чашу фонтана рукой – сессия будет сдана на отлично. Насколько это помогало в сдаче экзаменов – сказать трудно, а вот чтобы дотронуться до чаши нужно было залезть в фонтан. Нередко студентов, решивших попробовать на себе это поверье с фонтана гоняли преподаватели.
Уже около 20 лет фонтан не работает. Его декоративные чаши разбиты и лежат прямо в «ванне», куда стекала вода.
В фонтане растет трава, но в целом чаша довольно чистая.
Разбитую декоративную часть фонтана кто-то аккуратно сложил в чаше. Лежит она так уже не первый год.
старые фото: группа в социальных сетях «Родной Днепропетровск»
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