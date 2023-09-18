Как сегодня выглядит один из самых популярных ресторанов Днепра: тут был известный ночной клуб (ФОТО)

На возвышенности в парке Шевченко несколько лет стоит покинутый некогда популярный ресторан «Маяк». Здание несколько раз пытались продать, но безрезультатно. В ожидании нового владельца оно медленно разрушается.

Журналисты dnepr.info решили узнать, в каком состоянии сейчас находится ресторан и бывший ночной клуб.

Первый ресторан в парке Шевченко появился в 1936 году. Назывался он «Аврора», в 1950-х годах его переименовали в «Волну», а потом реконструировали – увеличили в размерах и вместо деревянных стен сделали кирпичные, и снова переименовали. На этот раз заведение назвали «Маяк». Здание нового ресторана было большое – на 6 этажей.

В самом ресторане было несколько залов. Среди них «Надежда» — свадебный зал с хрустальными люстрами, декоративным рельефным панно и светлыми стенами. В зале под названием «Днепровский каскад» можно было попробовать различные десертные блюда. Он находился на последнем, шестом этаже ресторана. Из его окон можно было наблюдать реку и улицы Днепра. Стены зала были окрашены в темно-красный цвет, на них были чеканные панно и цветные витражи. Также в зале была танцевальная площадка. Рядом был банкетный зал в синих, белых и зеленых тонах. Тут обслуживались торжества по заказному меню.

Еще один банкетный зал был украшен петриковской росписью.

Помимо этого, в ресторане был «Гобеленовый зал», где можно было попробовать цыплят-табака и различные блюда из дичи, выпить коктейль. Зал был выдержан в темных тонах. Два этажа ресторана занимал зал, где подавались блюда славянской кухни и была эстрада для оркестра. В ресторане работал лифт, чтобы посетителям было удобнее попасть в нужный зал.

Это был один из самых известных ресторанов Днепра, но он не пережил 1990-е годы и закрылся. Через время в нем открылся ночной клуб «Магнит». С 2020 года его несколько раз пытались продать, но пока здание не обрело нового владельца оно медленно разрушается.

Бывший популярный ресторан находится в аварийном состоянии. Здание разрисовано граффити, кое-где на фасаде можно увидеть остатки ранее украшавших его гранитных плит.

Окна и двери целые. Попасть внутрь здания невозможно.

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