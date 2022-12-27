Как сегодня в Днепре работает общественный транспорт

Как отметили в департаменте транспорта горсовета, на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
В общей сложности на маршруты электротранспорта вышли 73 единицы подвижного состава. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отметили в департаменте.
Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 787 транспортных средств (из них 151 – автобусы большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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