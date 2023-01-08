Как сегодня в Днепре работает электротранспорт

Это:
В общей сложности на маршруты электротранспорта вышли 82 единицы подвижного состава. Режим работы технических рейсов в выходные: с 07:30 до 11:30 и с 15:30 до 20:30.
Об этом сообщают в департаменте транспорта Днепровского горсовета.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отметили в департаменте.
Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 777 транспортных средств (из них 145 – автобусы большой вместимости).
Напомним, ранее мы писали, действуют ли сегодня в Днепре стабилизационные отключения и где посмотреть графики.
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