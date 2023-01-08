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Как сегодня в Днепре работает электротранспорт

Сегодня 10:01
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Сегодня, 8 января, на трамвайных и троллейбусных маршрутах работают технические рейсы.

Новости Днепра про Как сегодня в Днепре работает электротранспорт

Это:

  • троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всего 35 транспортных средств;
  • трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Всего 47 вагонов.

В общей сложности на маршруты электротранспорта вышли 82 единицы подвижного состава. Режим работы технических рейсов в выходные: с 07:30 до 11:30 и с 15:30 до 20:30.

Об этом сообщают в департаменте транспорта Днепровского горсовета.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отметили в департаменте.

Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 777 транспортных средств (из них 145 – автобусы большой вместимости).

Напомним, ранее мы писали, действуют ли сегодня в Днепре стабилизационные отключения и где посмотреть графики.

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