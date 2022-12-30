Как сегодня работает электротранспорт в Днепре: номера троллейбусов и трамваев

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Сегодня, 30 декабря, на маршруты троллейбусов и трамваев снова вышли технические рейсы:

троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всего 37 транспортных средств;

трамвайные маршруты №1, 5, 11, 12, 15, 17. Всего 41 вагон.

Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 78 единиц подвижного состава. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Важно: в связи с плановым отключением тяговой подстанции, питающей участок Нового моста и часть просп. Мануйловского, троллейбусы маршрута №20 будут курсировать по ул. Столетова.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отметили в департаменте транспорта.

Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 790 транспортных средств (из них 149 – автобусы большой вместимости).

Напомним, ранее мы писали, как будет в Днепре курсировать общественный транспорт в новогоднюю ночь.

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