Как сегодня работает электротранспорт в Днепре: номера троллейбусов и трамваев

Сегодня, 30 декабря, на маршруты троллейбусов и трамваев снова вышли технические рейсы:
Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.
Всего на маршруты электротранспорта вышли 78 единиц подвижного состава. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.
Важно: в связи с плановым отключением тяговой подстанции, питающей участок Нового моста и часть просп. Мануйловского, троллейбусы маршрута №20 будут курсировать по ул. Столетова.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отметили в департаменте транспорта.
Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 790 транспортных средств (из них 149 – автобусы большой вместимости).
Напомним, ранее мы писали, как будет в Днепре курсировать общественный транспорт в новогоднюю ночь.
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Александра Лучка
Автор:
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