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Как при помощи интернета узнать больше о потенциальном женихе: судимости, разводы и предпринимательство

Сегодня 15:00
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Благодаря социальным сетям мы можем многое узнать о человеке, лишь посмотрев на его страничку. Но когда хочется выяснить, насколько надежен человек, например, при знакомстве, заключении договора и начале отношений, то можно узнать информацию о нем в разных украинских реестрах.

 

Новости Днепра про Как при помощи интернета узнать больше о потенциальном женихе: судимости, разводы и предпринимательство

Журналисты dnepr.info собрали  подборку сайтов, где можно посмотреть информацию.

Реестр должников

Например, Единый реестр должников поможет узнать, если ли у человека долги – от неоплаченного штрафа до алиментов. Для поиска достаточно ввести фамилию, имя, а если знать отчество и дату рождения – поиск будет еще быстрее и точнее. Но информация тут обновляется не часто, на момент поиска может быть не актуальной, так что будьте внимательны.

Новости Днепра про Как при помощи интернета узнать больше о потенциальном женихе: судимости, разводы и предпринимательство

Есть ли у человека бизнес

Для того, чтобы узнать ведет ли человек бизнес и не находится ли его фирма на грани банкротства – можно воспользоваться Единым государственным реестром юридических и физических лиц. Для поиска нужна имя, фамилия, а если есть номер карты плательщика налогов или паспортные данные – поиск будет быстрым и точным. Часть информации тут можно получить бесплатно, за более детальные данные придается заплатить.

Новости Днепра про Как при помощи интернета узнать больше о потенциальном женихе: судимости, разводы и предпринимательство

Состояние бизнеса

Также узнать больше о предприятии нового знакомого или делового партнера можно на сайте YouControl. Портал покажет, есть ли по предприятию судебные решения и в каком оно статусе. Часть услуг на сайте платная.

Новости Днепра про Как при помощи интернета узнать больше о потенциальном женихе: судимости, разводы и предпринимательство

Судебные решения

Также можно поискать человека в Едином реестре судебных решений – таким образом можно узнать, фигурировал ли он в каком-либо уголовном или административном деле. Но тут искать сложно, поскольку нужно знать не только имя и фамилию человека, но и область, в которой проходил суд, номер решения и некоторые другие данные. Еще один минус – информация в реестре хранится только в течение двух лет, после этого она пропадает из открытого доступа.

Новости Днепра про Как при помощи интернета узнать больше о потенциальном женихе: судимости, разводы и предпринимательство

Был брак или развод

Узнать, был ли человек разведен либо пребывает до сих пор в браке можно на сайте Он-лайн дома юстиции. Там есть несколько разделов с реестрами. Выбрав нужный и введя необходимую фамилию и имя для поиска можно узнать всю интересующую информацию. Правда, перед этим нужно зарегистрироваться.

Новости Днепра про Как при помощи интернета узнать больше о потенциальном женихе: судимости, разводы и предпринимательство

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