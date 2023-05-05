Как с фильма ужасов: как сегодня выглядит покинутая водонапорная башня возле ДИИТа (ФОТО)

Всего таких башен в Днепре осталось несколько. Одна из них находится на территории студгородка ДИИТа. Журналисты dnepr.info отправились туда посмотреть, как выглядит водонапорная башня сейчас.
Предположительно, башня в ДИИТе была построена в конце 1930-х годов. Тогда начинался активно застраиваться студенческий городок вуза, появилось несколько корпусов, а главной задачей башни было снабжение ДИИТа водой. Долгое время это была самая высокая постройка во всем районе – ее высота более 30 метров.
Но со временем необходимость в работе водонапорной башки отпала. Постройка осталась просто стоять чуть вдалеке от корпусов университета и студенческих общежитий. Сейчас двери ее наглухо закрыты, попасть внутрь невозможно.
Но раньше подняться на самый верх башни для всех желающих не было проблемой. Вход был открыт, а чтобы увидеть город с высоты башни нужно было преодолеть винтовую железную лестницу.
Правда, некоторые использовали башню как туалет. Со временем вход в башню закрыли на замок и для большей надежности заварили двери.
Сама она скорее всего находится в аварийном состоянии. Верх башни «обустроенный» деревянными досками потихоньку гниет и разрушается – ветер, дождь, снег и солнце делают свое дело.
Но кирпичная основа башни сохранилась неплохо.
В начале 2000-х башню облюбовали поклонники неформальной музыки и сатанисты. Последние, вроде даже проводили тут свои «обряды» — рисовали на стенах соответствующую символику, жгли костры.
С башней связывают немало легенд. Так, согласно одной из них, в здании башни есть вход в катакомбы, которые ведут прямо ко Дворцу студентов. Но проверить ее нельзя. Однако, когда строился дворец, то место студгородка считалось пригородом Екатеринослава, тут были дачи горожан и вряд ли архитекторы дворца прокладывали к ним ход.
Еще одна легенда гласит, что в 1950-х годах к башне часто приходила старушка в черной одежде. Часами стояла она возле строения и что-то шептала. По одной версии это была ведьма, с тех пор некоторые считают башню мистическим местом, а по другой – у старушки просто на месте башни когда-то был дом, где она воспитывала двух сыновей. Во Вторую мировую войну они погибли, а она приходила на это место и вспоминала свои счастливые дни. Сказать какая из версий правдивая, и не выдумка ли история о старушке — невозможно. Но студенты вуза считают, что башня может исполнять желания и перед сессией приходят к ней и «просят» о хороших отметках и «шаре».
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