Как раньше выглядел знаменитый фонтан с журавлями на левом берегу Днепра (ФОТО)

Возле одной из музыкальных школ на левом берегу Днепра несколько десятков лет назад была установлена скульптура двух журавлей. Находилась она прямо в фонтане.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как она выглядела.

Появилась скульптура в фонтане в начале 1970-х годов. Названия у нее не было, поэтому ее сразу окрестили «Журавлями». Находился фонтан на Слобожанском проспекте. Поставили его рядом с домом пионеров, который позже превратился в музыкальную школу.

По одной из версий, летящие птицы были памятником «Журавлям, улетающим вдаль», а создал его скульптор в память о своих друзьях, которые навсегда уехали в другие страны. Но насколько реальна эта версия – узнать невозможно.

Тут часто назначались встречи, а по вечерам неподалеку от фонтана играли дети. Для многих жителей района этот фонтан был символом их детства или юности.

«Возле этого фонтана я назначил первое свиданье своей будущей супруге. Сейчас от него мало что осталось, да и выглядит он удручающе», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Александр Горобец.

Сейчас рядом с фонтаном находится автосалон, а в самой чаше давно уже нет летящих птиц, да и сам фонтан выглядит не лучшим образом. Несколько лет в самом фонтане лежала покосившаяся скульптура, а потом в один день неожиданно пропала. Куда – неизвестно. Сейчас в чаше фонтана растет трава, со стен отлетела штукатурка и облицовка.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав –Днепропетровск»

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