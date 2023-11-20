Как раньше выглядел универмаг на месте «Детского мира» в Днепре: стеклянные перила и металлическая башня на крыше (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел магазин, который находился в центре Днепра на месте бывшего «Детского мира»
В 1927 году на месте нынешнего ТЦ «Пассаж» в Днепре был открыт универмаг «Пайторг». Огромное здание в три этажа было возведено в стиле конструктивизма, а его крышу украшала необычная пирамида из металла. На то время магазин выглядел очень необычно – рядом располагались только небольшие каменные лавки торговцев Старогостинного ряда и трехэтажный «особняк» с огромными окнами и стеклом на крыше выгодно выделялся на их фоне. Это был первый такой универмаг в городе.
Но уже к середине 1930-х годов было принято решение количество универмагов в городе увеличить и рядом с «Пайторгом» построили «Детский мир».
Во время Второй мировой войны «Пайторг» был разрушен. Его решили не восстанавливать.
На месте «Пайторга» некоторое время работал ресторан, а позже, при реконструкции «Детского мира» территория, где раньше находился первый универмаг Днепра «помогла» сделать детский магазин еще больше.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», Н. Бусыгина, А. Костюк, Д. Поздняков, Ю. Закревская, В. Рязанов
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