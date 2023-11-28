Как раньше выглядел первый роддом Екатеринослава: на его месте теперь стоит МФК (ФОТО)

Днепр стремительно меняется. На месте старинных зданий появляются новые. Под снос попадают не только старинные доходные дома, но и больницы. Так, на месте одного из старинных медучреждений Днепра сегодня находится новый ЖК.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, что раньше было на его месте.

Ранее неподалеку центрального рынка, на бывшей улице Гимнастической находился первый городской родильный дом. Построен он был в конце XIX века. Здание было одноэтажным, из красного кирпича. Поскольку здание изначально строилось как больничное заведение, то и его планировка была соответствующей – с палатами для рожениц, операционной, манипуляционной.

Место для роддома на то время было выбрано странным – на улице Гимнастической находилась часть шумного рынка, пивоваренный завод «Боте» и казенный очистительный винный склад.

Это была местность, которая активно застраивалась в то время.

Здание построили одноэтажным, чтобы больным и молодым мамочкам не нужно было ходить по лестнице.

В начале 1960-х годов в Днепре был построен новый городской роддом, а это здание превратилось в больницу. Но ремонтом помещений никто не занимался, со временем оно превратилось в аварийное и больница была выселена. Здание простаивало и медленно разрушалось.

В начале 2010-х оно было снесено и теперь на его месте находится новый многофункциональный жилой комплекс.

фото: А. Волок, А. Бердик, В. Житников

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