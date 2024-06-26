Как самый большой доходный дом Екатеринослав превратился в ТРЦ: остался только фасад

Журналисты dnepr.info узнали историю необычного доходного дома, а теперь и ТЦ в центре Днепра.
Участок на тогдашней Полевой улице в начале ХХ века принадлежал Рудольфу Бокку – владельцу Первой Екатеринославской компании автодвижения. Сегодня можно сказать, что Бокк владел прообразом современного маршруточного АТП. Его фирма занималась перевозками всех желающих съездить из Екатеринослава в Новомосковск. До того, как Бокк приобрел участок на нем рос огромный фруктовый сад. Новый владелец приказал вырубить сад и построить на его месте большой доходный дом.
Строительство длилось 3 года и завершилось в 1913 году. Дом получился довольно солидным – на 3 этажа, рассчитанный на 7 больших квартир. На первом этаже было помещение для магазина. Проектировал дом известный архитектор Дитрих Тиссен.
Дом Бокка выделялся на всей улице не только благодаря необычному фасаду с кованными балконами, элегантным рисунком черепицы на крыше, но и своими формами. До этого тут размещались лишь небольшие здания. В доме Бокка первом, во всем Екатеринославе, были использованы железобетонные перемычкии балконы, в будущем это будет применяться при массовом строительстве домов.
С началом Первой мировой войны Бокк с семьей уехал из Екатеринослава, а шикарный дом сдавали в аренду. Но позже он превратился в коммуналку. В 1990-х годах дом Бокка был реконструирован, часть здания была снесена, от него остался только фасад. В 2008 году в доме открылся торговый центр.
фото: А. Волок
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