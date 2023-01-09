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Как работакт общественный транспорт в Днепре сегодня

Сегодня 08:00
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В Днепре на маршруты вышли более 700 автобусов.

Новости Днепра про Как работакт общественный транспорт в Днепре сегодня

9 января 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

  • троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;
  • трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19.

В общей сложности на маршруты электротранспорта вышла 81 единица подвижного состава (36 троллейбусов и 45 трамвайных вагонов). Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 6 до 10 часов и с 16 до 19 часов.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной. Из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.

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