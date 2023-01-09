Как работакт общественный транспорт в Днепре сегодня

9 января 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
В общей сложности на маршруты электротранспорта вышла 81 единица подвижного состава (36 троллейбусов и 45 трамвайных вагонов). Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 6 до 10 часов и с 16 до 19 часов.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной. Из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.
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