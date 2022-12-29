Как работает общественный транспорт в Днепре утром 29 декабря

Во многих областях Украины, в том числе и в Днепропетровской, рано утром была объявлена воздушная тревога. Ожидаются обстрелы объектов энергетики. По команде НЭК Укрэнерго в городах области отключают свет. Идет подготовка к отключению критической инфраструктуры.
Сейчас в Днепре работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 779 автобусов (из них 147 автобус — большой вместимости).
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