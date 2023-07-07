Как работает общественный транспорт в Днепре 7 июля

7 июля 2023 с 10:00 приостанавливается движение трамваев №15. Также вносятся изменения в работу некоторых автобусных маршрутов в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевская по направлению просп. Нигояна.

Как будут двигаться автобусы

№146Б будет осуществлять объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов;

№157А будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;

№156, №156А, №90 будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;

№75К будет осуществлять объезд по схеме: Криворожское шоссе – ул. Криворожская – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы.

Изменения, связанные с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке ул. Киевская и ул. Мерзленко.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 203 единицы подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 709 автобусов (из них 112 — большой вместимости).

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