Как работает общественный транспорт в Днепре 4 апреля: маршруты и график

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Также по городу работает 92 автобусных маршрута. В общей сложности курсирует 721 автобусов (из них 119 – большой вместимости).
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