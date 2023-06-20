Как работает общественный транспорт в Днепре 20 июня

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 709 автобусов (из них 111 – большой вместимости).
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