Как работает общественный транспорт в Днепре 20 июня

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 709 автобусов (из них 111 – большой вместимости).

Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Сегодня, 20 июня, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Света не будет до 17:00.

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