Как работает общественный транспорт в Днепре 20 января

20 января на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
Всего на маршруты электротранспорта вышли 87 единиц подвижного состава (37 троллейбусов и 50 трамвайных вагонов).
Режим работы технических рейсов в рабочие дни с 6 до 10 часов и с 16 до 21 часов.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, поэтому ситуация с движением технических рейсов в течение дня может меняться.
Также в городе работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 789 автобусов. Из них 149 автобусов большой вместимости.
Читайте також:
Автор:
В середине 2021 года житель Кривого Рога и его сожительница…
19 января в селе Желтое пропал 10-летний Александр Капуста. Около…
Украинские военные несколько десятков раз били по районам сосредоточение российских…
При разборе завалов дома были найдены чьи-то сбережения в иностранной…
Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском - обороняются.
В середине 2021 года житель Кривого Рога и его сожительница производили порно, чтобы заработать на этом деньги. Свою противоправную деятельность они развернули в Житомире.
Вы еще можете принять участие!
В Кривом Роге правоохранители на улице Кременчугской задержали прохожего с пакетом патронов.
19 января в селе Желтое пропал 10-летний Александр Капуста. Около 12:00 мальчик ушел с адреса проживания. Он не вернулся.
В наш город пришло потепление.
Украинские военные несколько десятков раз били по районам сосредоточение российских оккупантов и поразили вражеский склад боеприпасов.
14 января россияне ударили по многоэтажке в Днепре.
При разборе завалов дома были найдены чьи-то сбережения в иностранной валюте. Сообщается, что сумма немалая.
В четверг, 19 января, в Днепре на перекрестке улиц Сичеславская Набережная и Европейская столкнулись два автомобиля ВАЗ.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!