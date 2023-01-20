Как работает общественный транспорт в Днепре 20 января

В Днепре сегодня на маршрутах электротранспорта работают 37 троллейбусов и 50 трамваев.

20 января на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;

трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19.

Всего на маршруты электротранспорта вышли 87 единиц подвижного состава (37 троллейбусов и 50 трамвайных вагонов).

Режим работы технических рейсов в рабочие дни с 6 до 10 часов и с 16 до 21 часов.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, поэтому ситуация с движением технических рейсов в течение дня может меняться.

Также в городе работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 789 автобусов. Из них 149 автобусов большой вместимости.

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