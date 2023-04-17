Как работает общественный транспорт в Днепре 17 апреля

Также по городу работает 92 автобусных маршрута. В общей сложности курсирует 724 автобуса (из них 120 – большой вместимости).

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Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»:

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Сегодня, 17 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

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