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Как работает общественный транспорт в Днепре 11 июля

Сегодня 08:07
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В Днепре некоторый общественный транспорт временно сменит свое движение.

Новости Днепра про Как работает общественный транспорт в Днепре 11 июля

Об этом идет речь на сайте горсовета.

В связи с проведением ремонта проезжей части на пл. Соборной 11 июля, с 13:00 до 15:00 с изменениями будет курсировать такой общественный транспорт:

  • троллейбус №1 будет курсировать от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;
  • троллейбусы №4, №6, «Б» будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную;
  • троллейбус №10 приостановит движение;
  • троллейбусы №9, №16, №21 будут курсировать в Университет науки и технологий;
  • концевая автобусов №109К и №127 временно будет на просп. Дмитрия Яворницкого в районе Исторического музея;
  • автобус №87Б будет следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную.

Учитывайте вышеперечисленное при планировании своих маршрутов.

Также в четверг 11 июля общественный транспорт продолжает работать с изменениями.

В связи с выполнением ремонта трамвайного пути на перекрестке просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, действуют изменения в работе:

  • автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
    автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала будет двигаться по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту;
  • автобус №73 в направлении Железнодорожного вокзала продолжат объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • троллейбус №4 в направлении станции метро «Металлургов» будет курсировать через просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. 128-й Бригады Теробороны;
  • троллейбус №5 от просп. Александра Поля будет курсировать по ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до Железнодорожного вокзала;
    троллейбус «Б» будет курсировать в объезд через ул. Философскую;
  • трамвай №5 в направлении ж/м Западный будет курсировать через ул. Степана Бандеры – пл. Старомостова – Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны;
  • трамваи №12, №17 от пл. Старомостовой будут курсировать через Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Владимир Антонович.
  • Для удобства пассажиров, в схему трамвайных маршрутов №5, №12 и №17 введена временная остановка «ул. Пастера», которая будет расположена на пересечении ул. Пастера и просп. Дмитрия Яворницкого.

Проводятся ремонтные работы сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого, общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

  • автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха.

Весь другой общественный транспорт будет работать в штатном режиме без изменений.

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