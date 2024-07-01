Как работает общественный транспорт в Днепре 1 июля

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта ДМР.
В связи с выполнением ремонтных работ трамвайного пути на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры общественный транспорт курсирует следующим образом:
Из-за выполнения работ на сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого изменен маршрут:
Напомним, ранее мы писали, что в связи с ремонтом колеи и асфальтированием проезжей части на перекрестке Донецкое шоссе – проспект Мира с 29 июня по 2 июля произошли изменения в маршруте трамваев №18 и №19.
Итак, сегодня, 1 июля, с 10:00 до 18:00 трамваи №18 и №19 будут курсировать по ул. Передовой, без заезда на ж/м Левобережный-3.
Кроме того, проводятся ремонтные работы водопровода по ул. Академика Белелюбского, поэтому трамвай №19 будет курсировать до ул. Павлова без заезда на пл. Старомостову.
Учитывайте вышеперечисленную информацию при планировании поездок.
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