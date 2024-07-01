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Как работает общественный транспорт в Днепре 1 июля

Сегодня 09:21
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В Днепре 1 июля общественный транспорт работает с изменениями.

Новости Днепра про Как работает общественный транспорт в Днепре 1 июля

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта ДМР.

В связи с выполнением ремонтных работ трамвайного пути на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры общественный транспорт курсирует следующим образом:

  • троллейбусы №5 курсируют от ул. Независимости через просп. Александра Поля, ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала по остановкам троллейбусов «Б». Далее – по своему маршруту;
  • трамваи №17 приостановили движение;
  • трамваи №5, №12 направляются к бульв. Батальона Днепр с заездом по ул. Николая Руденко;
  • трамваи №14 от Железнодорожного вокзала курсируют через ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича и дальше по своему маршруту. Введена временная остановка на ул. Степана Бандеры;
  • автобусы №73 в направлении железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, дальше – по маршруту. В обратном направлении – без изменений;
  • автобусы №155 в направлении железнодорожного вокзала двигаются по схеме: ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту. В обратном направлении – без изменений.

Из-за выполнения работ на сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого изменен маршрут:

  • автобусов №57А, №88 — будут курсировать в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусов №7, №14, №17, №20 — будут двигаться в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.

Напомним, ранее мы писали, что в связи с ремонтом колеи и асфальтированием проезжей части на перекрестке Донецкое шоссе – проспект Мира с 29 июня по 2 июля произошли изменения в маршруте трамваев №18 и №19.

Итак, сегодня, 1 июля, с 10:00 до 18:00 трамваи №18 и №19 будут курсировать по ул. Передовой, без заезда на ж/м Левобережный-3.

Кроме того, проводятся ремонтные работы водопровода по ул. Академика Белелюбского, поэтому трамвай №19 будет курсировать до ул. Павлова без заезда на пл. Старомостову.

Учитывайте вышеперечисленную информацию при планировании поездок.

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